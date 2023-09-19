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Индия понимает борьбу Украины на уровне народа, от власти хотелось бы большего — посол

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 11:20
Индия понимает борьбу Украины на уровне народа, от власти хотелось бы большего — посол - Фото
Александр Полищук (Фото: скриншот с видео)

Посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Киев хотел бы большего осуждения российской агрессии со стороны Нью-Дели. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

По его словам, во время общения с индийскими коллегами стало понятно, что есть поддержка и понимание Украины. 

"Я встречаюсь с простыми людьми, и когда они узнают, что я из Украины, они все говорят, слушайте, мы просто поражены, как могла одна страна совершить такую агрессию против Украины", — сказал Полищук.

Он отметил, что у Индии тоже есть проблемы с соседями (Пакистан и Китай), а поэтому положение Украины для нее понятно. 

"Для них не возникает вопроса, кто прав, а кто виноват, потому что они четко осознают, что это российская агрессия. Вместе с тем, на политическом уровне, мы хотели бы более акцентированно наблюдать осуждение со стороны Индии", — заявил дипломат. 

Украинский представитель подчеркнул, что индийские медиа широко освещают войну РФ против Украины, а поэтому народ Индии понимает и чувствует происходящее. 

  • 9 сентября 2023 года клуб G20 принял совместную декларацию на саммите в Индии: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.
  • Украина заявила, что с таким коммюнике клубу "нечем гордиться": МИД показал свою версию декларации, которая отражала бы реалии.
  • В декларации G20 в Индонезии в ноябре 2022-го речь шла об агрессии РФ против Украины. На этот раз ничего такого в документе нет.

Читайте также: Financial Times: Компромиссное по Украине заявление G20 заставит некоторые страны давить на Россию

Дмитрий Гриниченко
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