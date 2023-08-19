Інформація про втрати є держтаємницею, бо ворог може скористатися нею – Маляр

Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є державною таємницею, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила, що ворог може використовувати такі дані для прорахунку дій України. Про це посадовиця написала у Telegram у відповідь на те, що в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість українських загиблих.

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Маляр відповіла, що кількість українських втрат під час дії воєнного стану становить державну таємницю тому, що це вимога військових.

"Тому що під час активної фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій", – написала вона.

Маляр пояснила, що у військовій справі "певні дії" залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військових.

Відповідно, якщо цифри втрат відомі, то ворог може наперед прорахувати дії України, зазначила вона.

"Йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки", – повідомила Маляр.

Доступ до інформації про втрати має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення, підсумувала вона.

19 червня міністр оборони Резніков визнав, що Сили оборони зазнають втрат під час контрнаступу, проте ці втрати набагато менші, ніж у РФ.

У відповідь на запит LIGA.net у Нацполіції повідомили, що внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 8 000 мирних жителів.

За 18 серпня Сили оборони ліквідували 500 окупантів, знищили 19 артилерійських систем і вісім танків росіян.

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