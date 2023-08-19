Информация о потерях является гостайной, потому что враг может воспользоваться ею – Маляр

Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является государственной тайной, отметила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она сообщила, что враг может использовать эти данные для просчета действий Украины. Об этом чиновник написала в Telegram в ответ на то, что в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве украинских погибших.

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Маляр ответила, что количество украинских потерь во время военного положения составляет государственную тайну потому, что это требование военных.

"Потому что во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета наших возможных дальнейших действий", – написала она.

Маляр объяснила, что по военному делу "определенные действия" зависят от процента погибших и раненых по отношению к общему количеству военных.

Соответственно, если цифры потерь известны, то враг может заранее просчитать действия Украины, отметила она.

"Речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений. Особенно во время боев. Если у врага будет такая информация, они начнут понимать некоторые наши следующие шаги", – сообщила Маляр.

Доступ к информации о потерях имеет очень ограниченный круг лиц, которые должным образом предупреждены об уголовной ответственности за разглашение, подытожила она.

19 июня министр обороны Резников признал, что Силы обороны понесут потери во время контрнаступления, однако эти потери гораздо меньше, чем в РФ.

В ответ на запрос LIGA.net В Нацполиции сообщили, что в результате российской агрессии в Украине погибли более 8000 мирных жителей.

За 18 августа Силы обороны ликвидировали 500 оккупантов, уничтожили 19 артиллерийских систем и восемь танков россиян.

Читайте мнение: Соотношение потерь в российских и украинских военных пока аномально

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