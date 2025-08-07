"Інформаційне алібі". РФ заявляє про нібито розміщення військ ЗСУ у пологовому Краматорська
Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська. Представники держави-агресорки можуть таким чином готувати собі "інформаційне алібі", застерігає Центр протидії дезінформації.
Основна державна пропагандистська інформаційна агенція Росії ТАСС, посилаючись на так званого радника ватажка терористичної організації ДНР Ігоря Кімаковського, написала, що у пологовому будинку нібито розмістилися військові Збройних Сил України та "іноземний контингент", поки там залишаються пацієнтки та медичний персонал.
Водночас росіяни цинічно пишуть, що Україна нібито готує провокацію "за аналогією із маріупольським пологовим будинком", який держава-агресорка цілеспрямовано розбомбила 9 березня 2022 року.
"Подібні заяви росіян є черговою брехнею. Такі інформаційні вкидання можуть свідчити про наміри Росії вчинити чергові воєнні злочини на території України, а також заздалегідь знайти їм виправдання", – наголосили у ЦПД.
Тактика "інформаційного алібі" – це давно відпрацьований інструмент російської пропаганди, зазначили аналітики.
- Виправдовуючи авіаудар по пологовому в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, окупанти казали, що там "переховувались військові".
- "Військовими" ж виявилися вагітні жінки, діти та медики. Унаслідок авіаудару тоді 17 людей постраждали, а троє – померли. Одна з породіль, яка потрапила під бомбардування, померла разом із ще ненародженою дитиною.
