"Інформаційне алібі". РФ заявляє про нібито розміщення військ ЗСУ у пологовому Краматорська

Росіяни цинічно заявляють про нібито підготовку Києвом провокації "за аналогією" із пологовим у Маріуполі

Розмбомблений росіянами маріупольський пологовий у березні 2022-го (Фото: АР)

Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська. Представники держави-агресорки можуть таким чином готувати собі "інформаційне алібі", застерігає Центр протидії дезінформації.

Основна державна пропагандистська інформаційна агенція Росії ТАСС, посилаючись на так званого радника ватажка терористичної організації ДНР Ігоря Кімаковського, написала, що у пологовому будинку нібито розмістилися військові Збройних Сил України та "іноземний контингент", поки там залишаються пацієнтки та медичний персонал.

Водночас росіяни цинічно пишуть, що Україна нібито готує провокацію "за аналогією із маріупольським пологовим будинком", який держава-агресорка цілеспрямовано розбомбила 9 березня 2022 року.

Скриншот з Telegram-каналу ТАСС

"Подібні заяви росіян є черговою брехнею. Такі інформаційні вкидання можуть свідчити про наміри Росії вчинити чергові воєнні злочини на території України, а також заздалегідь знайти їм виправдання", – наголосили у ЦПД.

Тактика "інформаційного алібі" – це давно відпрацьований інструмент російської пропаганди, зазначили аналітики.