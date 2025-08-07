"Информационное алиби". РФ заявляет о якобы размещении войск ВСУ в роддоме Краматорска

Россияне цинично заявляют о якобы готовящейся Киевом провокации "по аналогии" с роддомом в Мариуполе

Разбомбленный россиянами мариупольский роддом в марте 2022-го (Фото: АР)

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы подготовке Украиной провокации в роддоме Краматорска. Представители государства-агрессора могут таким образом готовить себе "информационное алиби", предостерегает Центр противодействия дезинформации.

Основное государственное пропагандистское информационное агентство России ТАСС, ссылаясь на так называемого советника главаря террористической организации ДНР Игоря Кимаковского, написало, что в роддоме якобы разместились военные Вооруженных Сил Украины и "иностранный контингент", пока там остаются пациентки и медицинский персонал.

В то же время россияне цинично пишут, что Украина якобы готовит провокацию "по аналогии с мариупольским роддомом", который государство-агрессор целенаправленно разбомбило 9 марта 2022 года.

Скриншот из Telegram-канала ТАСС

"Подобные заявления россиян являются очередной ложью. Такие информационные вбросы могут свидетельствовать о намерениях России совершить очередные военные преступления на территории Украины, а также заранее найти им оправдание", – отметили в ЦПД.

Тактика "информационного алиби" – это давно отработанный инструмент российской пропаганды, отметили аналитики.