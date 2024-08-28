Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова

Андрій Наумов (Фото: Радіо Свобода)

За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Правоохоронний орган не називає імені експосадовця СБУ, але, з огляду на оприлюднене фото, йдеться про колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

За даними ДБР, 26 серпня червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

Серед іншого, ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років, йдеться у повідомленні.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було €592 000, $120 000 та два дорогоцінні камені, нагадали в ДБР.

Фото: ДБР

30 березня 2022 року "Схеми" повідомили, що колишній топчиновник СБУ Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, проти нього порушено справу. 31 березня Наумова позбавили генеральського звання.

29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ніш засудив Наумова до року в'язниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Йому присудили рік позбавлення волі.

У листопаді того ж року стало відомо, що Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну нібито через слова Зеленського про "зраду" силовика.

3 травня 2024 року ДБР повідомило Наумову про підозру в незаконному збагаченні, а 21 червня - у підробленні документів для сербського суду.

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