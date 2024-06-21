Підробка документів для сербського суду: ексгенералу СБУ Наумову повідомили про підозру

За даними слідства, експосадовець організував підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності у Сербії

Андрій Наумов (Фото: Радіо Свобода)

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України у підробці документів для сербського суду. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, експосадовець організував підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності у Сербії. З огляду на фото і матеріали справи, йдеться про Андрія Наумова.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про Наумова.

Правоохоронці стверджують: 7 червня 2022 року Наумов намагався виїхати з території Сербії до Північної Македонії через прикордонний пункт на автівці BMW X6 PMV, яка формально начебто належить його дружині.

Під час проходження митного контролю у нього знайшли майже 593 000 євро, понад $120 000 та два смарагди, які він приховував. Тоді ж сербські правоохоронці затримали ексчиновника, зазначили в ОГП.

Слідство встановило, що це майно та кошти підозрюваний отримав злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль" та у СБУ.

Прокурори стверджують: для того щоб створити у сербських правоохоронних та судових органів хибне уявлення щодо законності походження коштів та майна, він організував виготовлення підроблених офіційних документів.

Йдеться про договір позики: поворотної фінансової допомоги, начебто укладений між його батьком та третьою особою, а також акт надання коштів до цього договору.

Правоохоронці зазначили, що після отримання від спільників пакета підроблених документів він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду у сербському місті Ніш.

Наразі Наумову повідомлено про підозру в організації підроблення офіційних документів.

ДОВІДКА 29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ніш



У листопаді того ж року стало відомо, що Сербія



На початку січня 2024 року BBC News Україна з посиланням на Високий суд міста Ніш 29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ніш засудив Наумова до року в'язниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Йому присудили рік позбавлення волі.У листопаді того ж року стало відомо, що Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну нібито через слова президента Володимира Зеленського про "зраду" силовика.На початку січня 2024 року BBC News Україна з посиланням на Високий суд міста Ніш повідомило , що у Сербії випустили Наумова на волю.

30 березня 2022 року Схеми повідомили, що колишній топчиновник СБУ Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, проти нього порушено справу. 31 березня Наумова позбавили генеральського звання.

11 червня 2023 року Наумова та його водія, громадянина Німеччини, затримали на кордоні з Північною Македонією. У машині виявлено 600 000 євро, $125 000 і два цінні смарагди. На суді колишній чиновник СБУ заперечував звинувачення слідства та стверджував, що це були його особисті гроші.

29 липня агентство Reuters повідомило, що Наумова підозрюють у держзраді та переданні секретів про безпеку ЧАЕС.

ДБР повідомило Наумову про підозру у шахрайстві.

3 травня 2024 року ДБР повідомило Наумову про підозру в незаконному збагаченні.

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