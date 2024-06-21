Подделка документов для сербского суда: экс-генералу СБУ Наумову сообщили о подозрении
Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины в подделке документов для сербского суда. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, экс-чиновник организовал подделку официальных документов во избежание уголовной ответственности в Сербии. Судя по фото и материалам, речь идет об Андрее Наумове.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Наумове.

Правоохранители утверждают: 7 июня 2022 года Наумов пытался выехать с территории Сербии в Северную Македонию через пограничный пункт на машине BMW X6 PMV, которая формально якобы принадлежит его жене. 

Во время прохождения таможенного контроля у него нашли почти 593 000 евро, более $120 000 и два изумруда, которые он скрывал. Тогда же сербские правоохранители задержали экс-чиновника, отметили в ОГП.

Следствие установило, что это имущество и средства подозреваемый получил преступным путем во время пребывания им на должностях директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в СБУ.

Прокуроры утверждают: для того чтобы создать у сербских правоохранительных и судебных органов ложное представление о законности происхождения средств и имущества, он организовал изготовление поддельных официальных документов.

Речь идет о договоре займа: возвратной финансовой помощи, якобы заключенном между его отцом и третьим лицом, а также акте предоставления средств к этому договору.

Правоохранители отметили, что после получения от сообщников пакета поддельных документов он передал их Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в сербском городе Ниш.

Сейчас Наумову сообщено о подозрении в организации подделки официальных документов.

СПРАВКА
29 сентября 2023 года Высший суд города Ниш приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Ему присудили год лишения свободы.

В ноябре того же года стало известно, что Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину якобы из-за слов президента Владимира Зеленского о "предательстве" силовика.

В начале января 2024 года BBC News Украина со ссылкой на Высокий суд города Ниш сообщило, что в Сербии выпустили Наумова на свободу.

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