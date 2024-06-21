Подделка документов для сербского суда: экс-генералу СБУ Наумову сообщили о подозрении

По данным следствия, экс-чиновник организовал подделку официальных документов для избежания уголовной ответственности в Сербии

Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины в подделке документов для сербского суда. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, экс-чиновник организовал подделку официальных документов во избежание уголовной ответственности в Сербии. Судя по фото и материалам, речь идет об Андрее Наумове.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Наумове.

Правоохранители утверждают: 7 июня 2022 года Наумов пытался выехать с территории Сербии в Северную Македонию через пограничный пункт на машине BMW X6 PMV, которая формально якобы принадлежит его жене.

Во время прохождения таможенного контроля у него нашли почти 593 000 евро, более $120 000 и два изумруда, которые он скрывал. Тогда же сербские правоохранители задержали экс-чиновника, отметили в ОГП.

Следствие установило, что это имущество и средства подозреваемый получил преступным путем во время пребывания им на должностях директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в СБУ.

Прокуроры утверждают: для того чтобы создать у сербских правоохранительных и судебных органов ложное представление о законности происхождения средств и имущества, он организовал изготовление поддельных официальных документов.

Речь идет о договоре займа: возвратной финансовой помощи, якобы заключенном между его отцом и третьим лицом, а также акте предоставления средств к этому договору.

Правоохранители отметили, что после получения от сообщников пакета поддельных документов он передал их Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в сербском городе Ниш.

Сейчас Наумову сообщено о подозрении в организации подделки официальных документов.

СПРАВКА 29 сентября 2023 года Высший суд города Ниш



В ноябре того же года стало известно, что Сербия



В начале января 2024 года BBC News Украина со ссылкой на Высокий суд города Ниш 29 сентября 2023 года Высший суд города Ниш приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Ему присудили год лишения свободы.В ноябре того же года стало известно, что Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину якобы из-за слов президента Владимира Зеленского о "предательстве" силовика.В начале января 2024 года BBC News Украина со ссылкой на Высокий суд города Ниш сообщило , что в Сербии выпустили Наумова на свободу.

30 марта 2022 года Схемы сообщили, что бывший топ-чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, против него возбуждено дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.

11 июня 2023 года Наумова и его водителя, гражданина Германии, задержали на границе с Северной Македонией. В машине обнаружено 600 000 евро, $125 000 и два ценных изумруда. На суде бывший чиновник СБУ отрицал обвинения следствия и утверждал, что это были его личные деньги.

29 июля агентство Reuters сообщило, что Наумова подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности ЧАЭС.

ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве.

3 мая 2024 года ГБР сообщило Наумову о подозрении в незаконном обогащении.

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