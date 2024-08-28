Интерпол объявил в международный розыск экс-генерала СБУ Наумова

Среди прочего, ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн

Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

По запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил в международном розыске бывшего генерала Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Правоохранительный орган не называет имени экс-чиновника СБУ, но, судя по обнародованному фото, речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

По данным ГБР, 26 августа красное уведомление опубликовано в учетах Генерального секретариата Интерпола.

Среди прочего, ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов, говорится в сообщении.

Экс-генерал СБУ был задержан 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было €592 000, $120 000 и два драгоценных камня, напомнили в ГБР.

Фото: ДБР

30 марта 2022 года "Схемы" сообщили, что бывший чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, против него возбуждено дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.

29 сентября 2023 года Высший суд города Ниш приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Ему присудили год лишения свободы.

В ноябре того же года стало известно, что Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину якобы из-за слов Зеленского об "измене" силовика.

3 мая 2024 года ГБР сообщило Наумову о подозрении в незаконном обогащении, а 21 июня – в подлоге документов для сербского суда.

Читайте также: Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Деркач нашелся в РФ – его продвигают на сенатора