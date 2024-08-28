Интерпол объявил в международный розыск экс-генерала СБУ Наумова
По запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил в международном розыске бывшего генерала Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
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Правоохранительный орган не называет имени экс-чиновника СБУ, но, судя по обнародованному фото, речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.
По данным ГБР, 26 августа красное уведомление опубликовано в учетах Генерального секретариата Интерпола.
Среди прочего, ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов, говорится в сообщении.
Экс-генерал СБУ был задержан 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было €592 000, $120 000 и два драгоценных камня, напомнили в ГБР.
- 30 марта 2022 года "Схемы" сообщили, что бывший чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, против него возбуждено дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.
- 29 сентября 2023 года Высший суд города Ниш приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Ему присудили год лишения свободы.
- В ноябре того же года стало известно, что Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину якобы из-за слов Зеленского об "измене" силовика.
- 3 мая 2024 года ГБР сообщило Наумову о подозрении в незаконном обогащении, а 21 июня – в подлоге документов для сербского суда.
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