Интерпол объявил в международный розыск экс-генерала СБУ Наумова
Андрей Наумов (Фото: Радио Свобода)

По запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил в международном розыске бывшего генерала Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Правоохранительный орган не называет имени экс-чиновника СБУ, но, судя по обнародованному фото, речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

По данным ГБР, 26 августа красное уведомление опубликовано в учетах Генерального секретариата Интерпола.

Среди прочего, ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов, говорится в сообщении.

Экс-генерал СБУ был задержан 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было €592 000, $120 000 и два драгоценных камня, напомнили в ГБР.

Интерпол объявил в международный розыск экс-генерала СБУ Наумова
Фото: ДБР

Читайте также: Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Деркач нашелся в РФ – его продвигают на сенатора

интерполгбрандрей наумов