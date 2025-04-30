Іран проведе ядерні переговори з Францією, Німеччиною та Британією

Аббас Аракчі (Фото: EPA/ХОСЕ СЕНА ГУЛАО)

Іран 2 травня проведе ядерні переговори із Великою Британією, Францією та Німеччиною. Відбудуться вони у Римі, повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, передає телеканал Iran International.

За його словами, мета переговорів – покращити напружені відносини з країнами у період "високих ставок" у діалозі зі США.

Ця зустріч передуватиме четвертому раунду ядерних переговорів Тегерана та Вашингтона, який відбудеться також в Італії 3-4 травня.

"На мою думку, три європейські країни втратили свою роль через неправильну політику, яку вони ухвалили. Звичайно, ми цього не хочемо і готові провести з ними переговори в Римі", – сказав Аракчі.