Іран проведе ядерні переговори з Францією, Німеччиною та Британією
Іран 2 травня проведе ядерні переговори із Великою Британією, Францією та Німеччиною. Відбудуться вони у Римі, повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, передає телеканал Iran International.
За його словами, мета переговорів – покращити напружені відносини з країнами у період "високих ставок" у діалозі зі США.
Ця зустріч передуватиме четвертому раунду ядерних переговорів Тегерана та Вашингтона, який відбудеться також в Італії 3-4 травня.
"На мою думку, три європейські країни втратили свою роль через неправильну політику, яку вони ухвалили. Звичайно, ми цього не хочемо і готові провести з ними переговори в Римі", – сказав Аракчі.
- 12 квітня відбувся перший раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми. Тегеран заявив, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але вимагає жорстких гарантій того, що президент Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди.
- 19 квітня відбувся другий раунд переговорів між США та Іраном у Римі.
- 22 квітня США ввели санкції проти іранського магната у сфері зрідженого газу (LPG) Сейєда Асадулли Емамджоме та його корпоративної мережі.
- 23 квітня в Ірані відреагували на санкції та заявили, що вони вказують на відсутність доброї волі та серйозності у діалозі.