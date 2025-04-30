Иран проведет ядерные переговоры с Францией, Германией и Британией
Иран 2 мая проведет ядерные переговоры с Великобританией, Францией и Германией. Состоятся они в Риме, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает телеканал Iran International.
По его словам, цель переговоров – улучшить напряженные отношения со странами в период "высоких ставок" в диалоге с США.
Эта встреча будет предшествовать четвертому раунду ядерных переговоров Тегерана и Вашингтона, который состоится также в Италии в 3-4 мая.
"По моему мнению, три европейские страны утратили свою роль из-за неправильной политики, которую они приняли. Конечно, мы этого не хотим и готовы провести с ними переговоры в Риме", – сказал Аракчи.
- 12 апреля состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе. Тегеран заявил, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но требует жестких гарантий того, что президент США Трамп снова не откажется от ядерного соглашения.
- 19 апреля состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном в Риме.
- 22 апреля США ввели санкции против иранского магната в сфере сжиженного газа (LPG) Сейеда Асадуллы Эмамджоме и его корпоративной сети.
- 23 апреля в Иране отреагировали на санкции и заявили, что они указывают на отсутствие доброй воли и серьезности в диалоге