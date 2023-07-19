Іспанія відправляє ЗСУ чотири танки Leopard 2A4 вже наступного тижня
Наступного тижня Іспанія відправляє Україні чотири танки Leopard 2A4 та іншу військову техніку, йдеться у заяві Міністерства оборони країни.
Крім чотирьох Leopard 2A4 в Україну також буде відправлено морським шляхом 10 бронетранспортерів, броньовані позашляховики, легкі вантажівки та машини швидкої допомоги, йдеться у повідомленні.
Міністерство також заявило, що постачання Україні легких озброєнь та боєприпасів великого калібру триватимуть протягом усього літа.
Також Іспанія відправила в Україну польовий госпіталь, обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.
Передання Україні ще чотирьох танків Leopard 2 та партії БМП пані міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала 25 травня.
- 23 квітня 2023 року глава Міноборони Іспанії повідомила про відправлення в Україну першої партії із шести танків Leopard 2.
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