Іспанія відправляє ЗСУ чотири танки Leopard 2A4 вже наступного тижня

Наступного тижня Іспанія відправляє Україні чотири танки Leopard 2A4 та іншу військову техніку, йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

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Крім чотирьох Leopard 2A4 в Україну також буде відправлено морським шляхом 10 бронетранспортерів, броньовані позашляховики, легкі вантажівки та машини швидкої допомоги, йдеться у повідомленні.

Міністерство також заявило, що постачання Україні легких озброєнь та боєприпасів великого калібру триватимуть протягом усього літа.

Також Іспанія відправила в Україну польовий госпіталь, обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.

Передання Україні ще чотирьох танків Leopard 2 та партії БМП пані міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала 25 травня.

23 квітня 2023 року глава Міноборони Іспанії повідомила про відправлення в Україну першої партії із шести танків Leopard 2.

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