RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Іспанія відправляє ЗСУ чотири танки Leopard 2A4 вже наступного тижня

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 09:52
Іспанія відправляє ЗСУ чотири танки Leopard 2A4 вже наступного тижня - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

Наступного тижня Іспанія відправляє Україні чотири танки Leopard 2A4 та іншу військову техніку, йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Крім чотирьох Leopard 2A4 в Україну також буде відправлено морським шляхом 10 бронетранспортерів, броньовані позашляховики, легкі вантажівки та машини швидкої допомоги, йдеться у повідомленні.

Міністерство також заявило, що постачання Україні легких озброєнь та боєприпасів великого калібру триватимуть протягом усього літа.

Також Іспанія відправила в Україну польовий госпіталь, обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.

Передання Україні ще чотирьох танків Leopard 2 та партії БМП пані міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала 25 травня.

  • 23 квітня 2023 року глава Міноборони Іспанії повідомила про відправлення в Україну першої партії із шести танків Leopard 2.

Дивіться також: У Міноборони показали, як ЗСУ навчаються на танках Leopard 2A4 в Іспанії

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогаіспаніямаргарита роблесLeopard 2A4
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 