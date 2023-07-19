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Испания отправляет ВСУ четыре танка Leopard 2A4 уже на следующей неделе

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 09:52
Испания отправляет ВСУ четыре танка Leopard 2A4 уже на следующей неделе - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

На следующей неделе Испания отправит Украине четыре танка Leopard 2A4 и другую военную технику, сказано в заявлении Министерства обороны страны.

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Помимо четырех Leopard 2A4 в Украину также будут отправлены морским путем 10 бронетранспортеров, бронированные внедорожники, легкие грузовики и машины скорой помощи, сказано в сообщении.

Министерство также заявило, что поставки Украине легких вооружений и боеприпасов крупного калибра будут продолжаться в течение всего лета.

Кроме того, Испания направила в Украину полевой госпиталь, оборудованный отделением неотложной хирургии, послеоперационным отделением, стерилизационным оборудованием, лабораторией и увеличенным количеством коек.

Передачу Украине еще четырех танков Leopard 2 и партии БМП министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала 25 мая.

  • 23 апреля 2023 года глава Минобороны Испании сообщила об отправке в Украину первой партии из шести танков Leopard 2.

Смотрите также: В Минобороны показали, как ВСУ учатся на танках Leopard 2A4 в Испании

Сергей Бережной
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Маргарита Роблесиспаниявоенная помощьLeopard 2A4
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