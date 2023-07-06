З російського полону повернулися 45 захисників України – фото
06.07.2023, 15:59
Фото - Telegram Андрій Єрмак
В Україну повернулися з полону 45 осіб – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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За даними Єрмака, серед тих, які повернулися, – двоє офіцерів, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.
"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі. Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків", – написав Єрмак.
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