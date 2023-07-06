З російського полону повернулися 45 захисників України – фото

В Україну повернулися з полону 45 осіб – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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За даними Єрмака, серед тих, які повернулися, – двоє офіцерів, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі. Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків", – написав Єрмак.

16 квітня 2023 року під час Великоднього обміну полоненими додому повернулися 130 українських захисників.

25 травня 106 українських військових повернулися із ворожого полону.

11 червня Україна визволила ще 95 захисників.

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