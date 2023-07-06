RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

З російського полону повернулися 45 захисників України – фото

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 15:59
З російського полону повернулися 45 захисників України – фото - Фото
Фото - Telegram Андрій Єрмак

В Україну повернулися з полону 45 осіб – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними Єрмака, серед тих, які повернулися, – двоє офіцерів, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі. Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків", – написав Єрмак.

Фото – Telegram Андрій Єрмак

Фото – Telegram Андрій Єрмак

Фото – Telegram Андрій Єрмак

Фото – Telegram Андрій Єрмак
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамаріупольобмінвійськовополоненіазовстальобмін полонених
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 