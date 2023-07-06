Из российского плена вернулись 45 защитников Украины – фото

В Украину вернулись из плена 45 человек – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и двое гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По данным Ермака, среди вернувшихся – два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и теробороновец из Херсона.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали. Есть раненые воины. Также военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений", – написал Ермак.

16 апреля 2023 года во время Пасхального обмена пленными домой вернулись 130 украинских защитников.

25 мая 106 украинских военных вернулись из вражеского плена.

11 июня Украина освободила еще 95 защитников.

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