Из российского плена вернулись 45 защитников Украины – фото
06.07.2023, 15:59
Фото - Telegram Андрей Ермак
В Украину вернулись из плена 45 человек – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и двое гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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По данным Ермака, среди вернувшихся – два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и теробороновец из Херсона.
"Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали. Есть раненые воины. Также военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений", – написал Ермак.
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