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Из российского плена вернулись 45 защитников Украины – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 15:59
Из российского плена вернулись 45 защитников Украины – фото - Фото
Фото - Telegram Андрей Ермак

В Украину вернулись из плена 45 человек – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и двое гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак

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По данным Ермака, среди вернувшихся – два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и теробороновец из Херсона.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали. Есть раненые воины. Также военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений", – написал Ермак.

Фото – Telegram Андрей Ермак

Фото – Telegram Андрей Ермак

Фото – Telegram Андрей Ермак

Фото – Telegram Андрей Ермак
Сергей Бережной
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