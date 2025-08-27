Кабінет міністрів Німеччини ухвалив законопроєкт про добровільну військову службу

Країна хоче збільшити кількість військових з огляду на загрозу російської агресії

Ілюстративне фото: Depositphotos

Кабінет міністрів Німеччини ухвалив законопроєкт, який передбачає запровадження добровільної військової служби задля зміцнення національної оборони на тлі загрози Росії. Про це повідомляє Reuters.

Добровільна служба триватиме шість місяців, після чого військовослужбовці переводяться до резерву.

Документ передбачає певні щорічні цільові показники набору добровольців із поступовим збільшенням з 20 000 у 2026 році до 38 000 у 2030 році.

Завдяки цьому німецьке Міністерство оборони планує подвоїти кількість навчених резервістів з нинішнього рівня близько 100 000 людей.

Також німецький уряд розраховує, що деякі з добровольців продовжать кар'єру на дійсній службі, внаслідок чого регулярна армія збільшиться з поточних 180 000 до 260 000 військових до початку 2030-х років.

"Бундесвер має зростати. Міжнародна безпекова ситуація, перш за все агресивна позиція Росії, робить це необхідним", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Законопроєкт передбачає, що всі молоді чоловіки після досягнення 18 років мають заповнити онлайн-анкету щодо своєї готовності служити та здібностей до військової служби.

Документ також містить положення, згідно з яким у разі недосягнення запланованих показників зростання німецької армії уряд може відновити військову повинність.

Німеччина скасувала обов'язкову військову службу у 2011 році.

Законопроєкт має бути затверджений парламентом.