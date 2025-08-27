Кабінет міністрів Німеччини ухвалив законопроєкт про добровільну військову службу
Кабінет міністрів Німеччини ухвалив законопроєкт, який передбачає запровадження добровільної військової служби задля зміцнення національної оборони на тлі загрози Росії. Про це повідомляє Reuters.
Добровільна служба триватиме шість місяців, після чого військовослужбовці переводяться до резерву.
Документ передбачає певні щорічні цільові показники набору добровольців із поступовим збільшенням з 20 000 у 2026 році до 38 000 у 2030 році.
Завдяки цьому німецьке Міністерство оборони планує подвоїти кількість навчених резервістів з нинішнього рівня близько 100 000 людей.
Також німецький уряд розраховує, що деякі з добровольців продовжать кар'єру на дійсній службі, внаслідок чого регулярна армія збільшиться з поточних 180 000 до 260 000 військових до початку 2030-х років.
"Бундесвер має зростати. Міжнародна безпекова ситуація, перш за все агресивна позиція Росії, робить це необхідним", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Законопроєкт передбачає, що всі молоді чоловіки після досягнення 18 років мають заповнити онлайн-анкету щодо своєї готовності служити та здібностей до військової служби.
Документ також містить положення, згідно з яким у разі недосягнення запланованих показників зростання німецької армії уряд може відновити військову повинність.
Німеччина скасувала обов'язкову військову службу у 2011 році.
Законопроєкт має бути затверджений парламентом.
- 5 червня повідомлялося, що Німеччина збільшить армію на 60 000 військових через загрозу Росії.
- 4 липня стало відомо, що Німеччина вивчає можливість закупівлі до 2500 бойових броньованих машин GTK Boxer і до 1000 бойових танків Leopard 2 у межах спільних зусиль ЄС для стримування Росії.
Коментарі (0)