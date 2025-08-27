Кабинет министров Германии принял законопроект о добровольной военной службе

Страна хочет увеличить численность вооруженных сил в связи с угрозой российской агрессии

Кабинет министров Германии принял законопроект, предусматривающий введение добровольной военной службы для укрепления национальной обороны на фоне угрозы со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

Добровольная служба будет длиться шесть месяцев, после чего военнослужащих переведут в резерв.

В документе предусмотрены определенные ежегодные целевые показатели по набору добровольцев, постепенно увеличивающиеся с 20 000 в 2026 году до 38 000 в 2030 году.

Благодаря этому немецкое Министерство обороны планирует удвоить количество обученных резервистов с нынешнего уровня около 100 000 человек.

Кроме того, немецкое правительство рассчитывает, что некоторые из добровольцев продолжат свою карьеру в регулярной армии, в результате чего численность регулярной армии увеличится с нынешних 180 000 до 260 000 военнослужащих к началу 2030-х годов.

"Бундесвер должен расти. Международная ситуация в области безопасности, прежде всего агрессивная позиция России, делает это необходимым", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Законопроект предусматривает, что все молодые мужчины после достижения 18 лет должны заполнить онлайн-анкету о своей готовности к службе и пригодности к военной службе.

В документе также содержится положение, согласно которому в случае недостижения запланированных показателей роста численности немецкой армии правительство может восстановить воинскую повинность.

Германия отменила обязательную воинскую повинность в 2011 году.

Законопроект должен быть утвержден парламентом.