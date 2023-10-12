Кадиров хворів, але одужав, загрозу життю він пройшов — Буданов

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що загрози для життя гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова наразі немає. Про це він повідомив в інтерв'ю УП.

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За його словами, у Кадирова справді є проблеми зі здоров'ям.

Стосовно чуток щодо його критичного стану, Буданов сказав, що Кадиров "дійсно, хворів, але одужав".

"Це теж треба визнати: подобається нам це чи ні. У нього з нирками проблеми. Була загроза життю, але це минуло", — заявив Буданов.

15 вересня чеченські та російські ЗМІ заявили, що Кадиров нібито перебуває в комі. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував LIGA.net , що той у "дуже важкому стані", але інформацію про несвідомий стан диктатора не підтвердив. Кадиров неодноразово намагався спростувати чутки про свою хворобу, заявивши, що "довго жити все одно не хоче".

, що той у "дуже важкому стані", але інформацію про несвідомий стан диктатора не підтвердив. Кадиров неодноразово намагався спростувати чутки про свою хворобу, заявивши, що "довго жити все одно не хоче". У серпні німецьке видання Bild заявило, що після ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина незабаром може зникнути наступний воєначальник Росії — Кадиров.

"На жаль, дон. Поки живий, дон". У Буданова досі не підтверджують смерть Кадирова.

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