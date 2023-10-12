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Кадыров болел, но выздоровел, угрозу жизни он прошел — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 08:13
Кадыров болел, но выздоровел, угрозу жизни он прошел — Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что угрозы для жизни гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова сейчас нет. Об этом он сообщил в интервью УП.

По его словам, у Кадырова действительно есть проблемы со здоровьем.
Что касается слухов о его критическом состоянии, Буданов сказал, что Кадыров "действительно, болел, но выздоровел". 

"Это тоже нужно признать: нравится нам это или нет. У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но это прошло", — заявил Буданов.

  • 15 сентября чеченские и российские СМИ заявили, что Кадыров якобы находится в коме. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал LIGA.net, что тот в "очень тяжелом состоянии", но информацию о бессознательном состоянии диктатора не подтвердил. Кадыров неоднократно пытался опровергнуть слухи о своей болезни, заявив, что "долго жить все равно не хочет".
  • В августе немецкое издание Bild заявило, что после главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина вскоре может исчезнуть следующий военачальник России – Кадыров.
  • "К сожалению, дон. Пока жив, дон". У Буданова все еще не подтверждают смерть Кадырова. 

Читайте также: Где Кадыров – неизвестно, но он мог быть в Грозном: вот доказательства – Sky News

Дмитрий Гриниченко
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Рамзан КадыроввойнаразведкачечняКирилл Буданов
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