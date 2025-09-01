Кадиров отримав підозру від СБУ за накази розстрілювати та використовувати полонених як "живий щит"

Рамзан Кадиров (Фото: EPA)

Служба безпеки України повідомила про нову заочну підозру диктатору Чечні Рамзану Кадирову за те, що той наказав розстрілювати та використовувати українських військовополонених як "живий щит" для окупантів.

СБУ заявила, що зібрала нові докази воєнних злочинів Кадирова, причетного до жорстокого поводження з українськими бранцями.

"За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою", – пише спецслужба.

Розслідування встановило, що це розпорядження Кадирова було "адресовано" командирам бойовиків з Чечні, які воюють проти України у лавах окупаційних угруповань РФ.

Також, додає СБУ, диктатор розпорядився відправити українських полонених, які утримуються на території Чечні, на дахи військових об'єктів у місті Грозний, столиці очолюваної ним "республіки".

"Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони", – додали правоохоронці.

Вони наголосили: такі заяви диктатора є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах згідно з нормами Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

На підставі нових доказів СБУ заочно повідомила Кадирову про підозру за статтею про воєнні злочини. Найбільше можливе покарання – 12 років тюрми.

Раніше, у серпні 2022-го, спецслужба кваліфікувала дії диктатора як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України. За цим звинуваченням йому максимально загрожує довічне з конфіскацією майна.

"Тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави та її громадян", – підсумували у відомстві.