Кадыров получил подозрение за приказы расстреливать и использовать пленных как "живой щит"

Рамзан Кадыров (Фото: EPA)

Служба безопасности Украины сообщила о новом заочном подозрении диктатору Чечни Рамзану Кадырову за то, что тот приказал расстреливать и использовать украинских военнопленных как "живой щит" для оккупантов.

СБУ заявила, что собрала новые доказательства военных преступлений Кадырова, причастного к жестокому обращению с украинскими пленными.

"По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами фигурант заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя", – пишет спецслужба.

Расследование установило, что это распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам боевиков из Чечни, которые воюют против Украины в рядах оккупационных группировок РФ.

Также, добавляет СБУ, диктатор распорядился отправить украинских пленных, которые удерживаются на территории Чечни, на крыши военных объектов в городе Грозный, столице возглавляемой им "республики".

"Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны", – добавили правоохранители.

Они подчеркнули, что такие заявления диктатора являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах согласно нормам Римского статута Международного уголовного суда в Гааге.

На основании новых доказательств СБУ заочно сообщила Кадырову о подозрении по статье о военных преступлениях. Наибольшее возможное наказание – 12 лет тюрьмы.

Ранее, в августе 2022-го, спецслужба квалифицировала действия диктатора как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдание и посягательство на территориальную целостность Украины. По этому обвинению ему максимально грозит пожизненное с конфискацией имущества.

"Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства и его граждан", – подытожили в ведомстве.