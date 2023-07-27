Як можна воювати морськими дронами: капітан 1-го рангу назвав три варіанти

Морські дрони можна застосовувати щонайменше для трьох задач. Про це для матеріалу LIGA.net про морський потенціал України й Росії розповів капітан ВМС першого рангу у відставці Андрій Риженко.

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Перша – це розмінування прибережних зон, каже капітан. Друга – розвідка, зокрема біля острова Зміїний. Третя – проєкція сили та завдання ударів.

Краще дрони підходять для атак на стаціонарні цілі – порти, кораблі на якорі, гідроспоруди тощо, пояснює Риженко.

Атакувати швидкі й маневрові військові кораблі складніше: має постійно оновлюватися інформація щодо місця перебування корабля, 70 кг вибухівки вистачить на пошкодження корвета чи фрегату, але навряд на знищення.

Більш ефективно можна атакувати цивільні судна, якими росіяни возять військове обладнання через Босфор. Такі цілі є повільнішими і йдуть за визначеними маршрутами.

Втім, дрони вже атакували посеред моря розвідкорабель "Іван Хурс". А в ніч проти 25 липня, за повідомленням Міноборони РФ, спробували атакувати патрульний корабель "Сергій Котов", який росіяни, як вважають британці, відрядили на перехоплення цивільних суден

"Дрони – це дуже гарна і cost-effective складова москітного флоту", – підсумував Риженко.

За даними джерел LIGA.net, морські дрони у співпраці СБУ та ВМС застосовувалися під час атак на Севастопольську бухту у жовтні 2022 року та на Кримський міст у липні 2023-го.

морські дрони у співпраці СБУ та ВМС застосовувалися під час атак на Севастопольську бухту у жовтні 2022 року та на Кримський міст у липні 2023-го. Нещодавно у Туреччині представили ще один новий український дрон MAGURA V5. Серед заявлених TTX: швидкість – до 42 вузлів, дальність – до 450 морських миль, корисне навантаження – до 320 кг.

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