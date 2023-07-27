Как можно воевать морскими дронами: капитан 1-го ранга назвал три варианта

Морские дроны можно использовать как минимум для трех задач. Об этом для материала LIGA.net о морском потенциале Украины и России рассказал капитан ВМС первого ранга в отставке Андрей Рыженко.

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Первая – это разминирование прибрежных зон, говорит капитан. Вторая – разведка, в том числе около острова Змеиный. Третья – проекция силы и нанесение ударов.

Лучше дроны подходят для атак на стационарные цели – порты, корабли на якоре, гидросооружения и подобные, объясняет Рыженко.

Атаковать быстрые и маневренные военные корабли сложнее: постоянно обновляется информация о местонахождении корабля, 70 кг взрывчатки хватит на повреждение корвета или фрегата, но вряд ли на уничтожение.

Более эффективно можно атаковать гражданские суда, которыми россияне возят военное оборудование через Босфор. Такие цели медленнее и следуют по определенным маршрутам.

Впрочем, дроны уже атаковали посреди моря разведкорабль "Иван Хурс". А в ночь на 25 июля, по сообщению Минобороны РФ, попытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов", который россияне, как считают британцы, отправили на перехват гражданских судов

"Дроны – это очень хорошая и cost-effective составляющая москитного флота", – подытожил Рыженко.

По данным источников LIGA.net, морские дроны в сотрудничестве СБУ и ВМС применялись при атаках на Севастопольскую бухту в октябре 2022-го и на Крымский мост в июле 2023-го.

морские дроны в сотрудничестве СБУ и ВМС применялись при атаках на Севастопольскую бухту в октябре 2022-го и на Крымский мост в июле 2023-го. Недавно в Турции представили еще один новый украинский дрон MAGURA V5. Среди заявленных TTX: скорость – до 42 узлов, дальность – до 450 морских миль, полезная нагрузка – до 320 кг.

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