РФ перевозит оружие на гражданском корабле "Спарта IV" в Черном море — спутниковый снимок
Российские оккупанты перевозят вооружение на гражданском сухогрузе "Спарта IV" в Черном море. Соответствующий спутниковый снимок опубликовал исследователь Бенджамин Питте.
По его словам, в то время как Россия угрожает торговым судам в Черном море, на снимке виден корабль "Спарта IV", который находится под западными санкциями, в порту Новороссийска, где в него нагружены вооружения.
В марте 2023 года официальная газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что на данном корабле, предположительно, перевозили ракеты для комплекса С-300 из Сирии.
Министерство обороны предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- После этого Россия две ночи подряд массированно атаковала Одессу с воздуха, нанеся серьезный ущерб портам в Одессе и Черноморске, работавшим в коридоре. В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна, которые предназначались для Китая.
- 19 июля Зеленский анонсировал переговоры о конвоях для зернового коридора.
- Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
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