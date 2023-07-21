РФ перевозит оружие на гражданском корабле "Спарта IV" в Черном море — спутниковый снимок

Российские оккупанты перевозят вооружение на гражданском сухогрузе "Спарта IV" в Черном море. Соответствующий спутниковый снимок опубликовал исследователь Бенджамин Питте.

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По его словам, в то время как Россия угрожает торговым судам в Черном море, на снимке виден корабль "Спарта IV", который находится под западными санкциями, в порту Новороссийска, где в него нагружены вооружения.

СПРАВКА. "Спарта IV" — это сухогрузное судно общего назначения, предназначенное для транспортировки разнообразных товаров, материалов, изделий. Просторные грузовые трюмы, занимающие большую часть корпуса судна, и грузовые палубы обеспечивают достаточное пространство для размещения груза. На борту сухогруза находятся грузоподъемные устройства (краны и стрелы), способные поднимать небольшие грузы до 10 тонн.

В марте 2023 года официальная газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что на данном корабле, предположительно, перевозили ракеты для комплекса С-300 из Сирии.

Министерство обороны предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.

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