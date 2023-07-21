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РФ перевозит оружие на гражданском корабле "Спарта IV" в Черном море — спутниковый снимок

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 13:29
РФ перевозит оружие на гражданском корабле
Корабль 'Спарта IV' (Фото: MarineTraffic.com)

Российские оккупанты перевозят вооружение на гражданском сухогрузе "Спарта IV" в Черном море. Соответствующий спутниковый снимок опубликовал исследователь Бенджамин Питте.

По его словам, в то время как Россия угрожает торговым судам в Черном море, на снимке виден корабль "Спарта IV", который находится под западными санкциями, в порту Новороссийска, где в него нагружены вооружения. 

Спутниковый снимок корабля 'Спарта IV' в Новороссийске (Фото: Benjamin Pittet/Twitter)

СПРАВКА. "Спарта IV" — это сухогрузное судно общего назначения, предназначенное для транспортировки разнообразных товаров, материалов, изделий. Просторные грузовые трюмы, занимающие большую часть корпуса судна, и грузовые палубы обеспечивают достаточное пространство для размещения груза. На борту сухогруза находятся грузоподъемные устройства (краны и стрелы), способные поднимать небольшие грузы до 10 тонн.

В марте 2023 года официальная газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что на данном корабле, предположительно, перевозили ракеты для комплекса С-300 из Сирии. 

Министерство обороны предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.

Читайте также: Россия обстреливает порты Одессы: что могут сделать Запад и Эрдоган для зернового коридора

Дмитрий Гриниченко
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