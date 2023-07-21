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РФ перевозить зброю на цивільному кораблі "Спарта IV" у Чорному морі — супутниковий знімок

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 13:29
РФ перевозить зброю на цивільному кораблі
Корабель 'Спарта IV' (Фото: MarineTraffic.com)

Російські окупанти перевозять озброєння на цивільному суховантажному судні "Спарта IV" у Чорному морі. Відповідну супутникову фотографію опублікував дослідник Бенджамін Пітте.

За його словами, в той час як Росія погрожує торговим судам у Чорному морі, на знімку видно корабель "Спарта IV", який перебуває під західними санкціями, в порту Новоросійська, де в нього навантажені озброєння.

Супутниковий знімок корабля 'Спарта IV' у Новоросійську (Фото: Benjamin Pittet/Twitter)

ДОВІДКА. "Спарта IV" — це суховантажне судно загального призначення, призначене для транспортування різноманітних товарів, матеріалів, виробів. Просторі вантажні трюми, що займають більшу частину корпусу судна, та вантажні палуби забезпечують достатній простір для розміщення вантажу. На борту суховантажу знаходяться вантажопідйомні пристрої (крани та стріли), здатні підіймати невеликі вантажі до 10 тонн.

У березні 2023 року офіційна газета британського Королівського флоту Naval News повідомила, що на цьому кораблі, ймовірно, перевозили ракети для комплексу С-300 із Сирії.

Міністерство оборони попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

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Дмитро Гриниченко
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