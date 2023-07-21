РФ перевозить зброю на цивільному кораблі "Спарта IV" у Чорному морі — супутниковий знімок
Російські окупанти перевозять озброєння на цивільному суховантажному судні "Спарта IV" у Чорному морі. Відповідну супутникову фотографію опублікував дослідник Бенджамін Пітте.
За його словами, в той час як Росія погрожує торговим судам у Чорному морі, на знімку видно корабель "Спарта IV", який перебуває під західними санкціями, в порту Новоросійська, де в нього навантажені озброєння.
У березні 2023 року офіційна газета британського Королівського флоту Naval News повідомила, що на цьому кораблі, ймовірно, перевозили ракети для комплексу С-300 із Сирії.
Міністерство оборони попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. У той же день Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.
- Після цього Росія дві ночі поспіль масовано атакувала Одесу з повітря, завдавши серйозних збитків портам в Одесі та Чорноморську, які працювали в коридорі. У порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна, що призначалися для Китаю.
- 19 липня Зеленський анонсував переговори щодо конвоїв для зернового коридору.
- Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.
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