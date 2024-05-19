Життя президента Ірану та голови МЗС під загрозою після катастрофи гелікоптера – Reuters

Пошуки гелікоптеру з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі (Фото: EPA)

Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився сьогодні, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. Життя посадовців під загрозою, повідомляє агенція Reuters з посиланням на іранського посадовця, який говорив на умовах анонімності.

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За словами чиновника, життя президента та очільник МЗС країни "під загрозою після аварії гелікоптера", котра сталася на зворотньому шляху – вони летіли з візиту до кордону з Азербайджаном на північному заході Ірану.

Раніше іранські ЗМІ повідомляли, що інцидент трапився поблизу міста Варзекан:

"Ми все ще сподіваємось, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння", — сказав чиновник виданню.

Державне телебачення Ірану повідомляло, що принаймні один пасажир і один член екіпажу судна контактували з рятувальниками. Також заявлялося, нібито гвинтокрил знайшли, але Червоний півмісяць Ірану (місцевий аналог Червоного хреста) спростував цю інформацію.

Натомість "верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.

Іранські державні медіа заявили, що причиною авіакатастрофи стала погана погода – вона ж ускладнила рятувальні роботи. За даними державної інформагенції IRNА, Раїсі летів на гелікоптері Bell 212 американського виробництва.

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Начальник штабу Збройних сил та командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Бакері наказав залучити всі ресурси армії та елітного формування у пошуково-рятувальних операціях.

Місцевий репортер повідомив, що вже стало темно, почався дощ, але пошуки тривають – рятувальні команди дісталися району катастрофи, але через дощ виник бруд, що ускладнило роботу.

Раніше національне мовлення Ірану припинило всі свої звичайні програми, аби показати молитви за Раїсі по всій країні – у кутку екрана при цьому показують прямі трансляції команд рятувальників.

Країни-сусіди Ірану висловили занепокоєння та запропонували допомогу у порятунку. В адміністрації президента США заявили, що Джо Байден був поінформований про катастрофу. Туреччина заявила, що виділила безпілотник, гвинтокрил, транспортні засоби та рятувальну групу після запиту іранської влади. Європейський союз запропонував Ірану допомогу – свою технологію екстренного супутникового картографування.

Наразі невідомо, чи живий іранський президент та інші пасажири й екіпаж гелікоптера.

Сьогодні ж Раїсі зустрічався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим – вони разом відкрили греблю у прикордонні між країнами.

Раїсі став президентом Ірану у 2021 році, проте реальна влада в Ісламській республіці зосереджена в руках "великого аятоли" Хаменеї, релігійно-політичного лідера держави.

Іран послідовно допомагає Росії у її війні проти України: щонайперше у дронах-камікадзе типу Shahed. Reuters заявляло, що також Іран передав РФ ракети, але поки що немає підтверджень цьому.

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