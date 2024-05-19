Жизнь президента Ирана и главы МИДа под угрозой после крушения вертолета – Reuters

Поиски вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси (Фото: EPA)

Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился сегодня, когда пересекал горную местность в сильном тумане. Жизнь чиновников под угрозой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

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По словам чиновника, жизнь президента и глава МИД страны "под угрозой после аварии вертолета", произошедшей на обратном пути – они летели с визита к границе с Азербайджаном на северо-западе Ирана.

Ранее иранские СМИ сообщали, что инцидент произошел вблизи города Варзекан:

"Мы все еще надеемся, но поступающая с места катастрофы информация вызывает беспокойство", — сказал чиновник изданию.

Государственное телевидение Ирана сообщало, что, по крайней мере, один пассажир и один член экипажа судна контактировали со спасателями. Также заявлялось, якобы вертолет нашли, но Красный полумесяц Ирана (местный аналог Красного креста) опроверг эту информацию.

В то же время "верховный лидер" Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что "никакого нарушения" в государственных делах из-за ситуации не произойдет.

Иранские государственные медиа заявили, что причиной авиакатастрофы стала плохая погода – она же усложнила спасательные работы. По данным государственного агентства IRNА, Раиси летел на вертолете Bell 212 американского производства.

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Начальник штаба Вооруженных сил и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Бакери приказал привлечь все ресурсы армии и элитного формирования в поисково-спасательных операциях.

Местный репортер сообщил, что уже стало темно, начался дождь, но поиски продолжаются – спасательные команды добрались до района катастрофы, но из-за дождя возникла грязь, что затруднило работу.

Ранее национальное вещание Ирана прекратило все свои обычные программы, чтобы показать молитвы за Раиси по всей стране – в углу экрана показывают прямые трансляции команд спасателей.

Страны-соседи Ирана выразили обеспокоенность и предложили помощь в спасении. В администрации президента США заявили, что Джо Байден был проинформирован о крушении. Турция заявила, что выделила беспилотник, вертолет, транспортные средства и спасательную группу после запроса иранских властей. Европейский союз предложил Ирану помощь – свою технологию экстренного спутникового картографирования.

Сейчас неизвестно, жив ли иранский президент, другие пассажиры и экипаж вертолета.

Сегодня же Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – они вместе открыли дамбу в приграничье между странами.

Раиси стал президентом Ирана в 2021 году, однако реальная власть в Исламской республике сосредоточена в руках "великого аятоллы" Хаменеи, религиозно-политического лидера государства.

Иран последовательно помогает России в ее войне против Украины: прежде всего дронами-камикадзе типа Shahed. Reuters заявляло, что также Иран передал РФ ракеты, но пока нет подтверждений этому.

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