Келлог: Українці – світові лідери в галузі дронів, США та інші країни відстають

США працюють над тим, щоб забезпечити з Україною спільний обмін технологіями в галузі дронів

Кіт Келлог (Фото: EPA/FABIO CIMAGLIA)

Україна обійшла США в галузі безпілотних літальних апаратів і стала "світовим лідером". Про це сказав спецпосланець США Кіт Келлог на щорічній конференції YES 2025, передає кореспондент LIGA.net.

"Ми сильно відстаємо. Українці – світові лідери в галузі безпілотних літальних апаратів", – заявив він.

Келлог зазначив, що кожна епоха має свої військові інновації: лінкор (броньований артилерійський корабель), авіаносці, винищувачі, танки, а тепер це дрони. Технології БпЛА, за його словами, "кардинально змінилися".

Келлог зазначив, що техніка раніше не була захищена бронею на даху, оскільки не було необхідності – ніхто не стріляв по даху військової техніки. Але з'явилися дрони, які змінили ситуацію.

"Дрони змінили ситуацію, і зараз ми працюємо з українцями, щоб забезпечити спільний обмін технологіями в галузі дронів, що, на мій погляд, дуже добре. Я думаю, що ця технологія змінилася", – зазначив він.

Спецпосланець порівняв роботу операторів дронів із відеогрою: підстрелив танк, попив кока-коли. Однак, за його словами, це кардинально змінило військові дії і всьому світу є чому повчитися в України.

"Я думаю, що ми в США відстаємо. Я думаю, що багато країн відстають. І варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли", – наголосив Келлог.