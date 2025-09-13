Келлог: Українці – світові лідери в галузі дронів, США та інші країни відстають
Україна обійшла США в галузі безпілотних літальних апаратів і стала "світовим лідером". Про це сказав спецпосланець США Кіт Келлог на щорічній конференції YES 2025, передає кореспондент LIGA.net.
"Ми сильно відстаємо. Українці – світові лідери в галузі безпілотних літальних апаратів", – заявив він.
Келлог зазначив, що кожна епоха має свої військові інновації: лінкор (броньований артилерійський корабель), авіаносці, винищувачі, танки, а тепер це дрони. Технології БпЛА, за його словами, "кардинально змінилися".
Келлог зазначив, що техніка раніше не була захищена бронею на даху, оскільки не було необхідності – ніхто не стріляв по даху військової техніки. Але з'явилися дрони, які змінили ситуацію.
"Дрони змінили ситуацію, і зараз ми працюємо з українцями, щоб забезпечити спільний обмін технологіями в галузі дронів, що, на мій погляд, дуже добре. Я думаю, що ця технологія змінилася", – зазначив він.
Спецпосланець порівняв роботу операторів дронів із відеогрою: підстрелив танк, попив кока-коли. Однак, за його словами, це кардинально змінило військові дії і всьому світу є чому повчитися в України.
"Я думаю, що ми в США відстаємо. Я думаю, що багато країн відстають. І варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли", – наголосив Келлог.
- 4 вересня головком Сирський повідомляв, що Україна створює ешелоновану систему протидії російським "шахедам" і "Гераням".
- Зеленський заявляв, що для збивання 800 "шахедів", Силам оборони необхідно 1600 перехоплювачів, а ціна одного становить 3000 євро.
- Співрозмовник LIGA.net у Генштабі повідомив, що Україна працює над засобами протидії БпЛА на оптоволокні.
