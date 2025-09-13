Келлог: Украинцы – мировые лидеры в области дронов, США и другие страны отстают

США работают над тем, чтобы обеспечить с Украиной общий обмен технологиями в области дронов

Кит Келлог (Фото: EPA/FABIO CIMAGLIA)

Украина обошла США в области беспилотных летательных аппаратов и стала "мировым лидером". Об этом сказал спецпосланник США Кит Келлог на ежегодной конференции YES 2025, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы сильно отстаем. Украинцы – мировые лидеры в области беспилотных летательных аппаратов", – заявил он.

Келлог отметил, что у каждой эпохи есть свои военные инновации: линкор (бронированный артиллерийский корабль), авианосцы, истребители, танки, а теперь это дроны. Технологии БпЛА, по его словам, "кардинально изменились".

Келлог отметил, что техника ранее не была защищена броней на крыше, так как не было необходимости – никто не стрелял по крыше военной техники. Но появились дроны, которые изменили ситуацию.

"Дроны изменили ситуацию, и сейчас мы работаем с украинцами, чтобы обеспечить общий обмен технологиями в области дронов, что, на мой взгляд, очень хорошо. Я думаю, что эта технология изменилась", – отметил он.

Спецпосланник сравнил работу операторов дронов с видеоигрой: подстрелил танк, попил кока-колы. Однако, по его словам, это кардинально изменило военные действия и всему миру есть чему поучиться у Украины.

"Я думаю, что мы в США отстаем. Я думаю, что многие страны отстают. И стоит отдать должное украинцам, они здесь многого достигли", – подчеркнул Келлог.