Хакери військової розвідки здійснили кібератаку на муніципальні сайти Росії – джерело

ГУР (Фото: Офіс президента)

У результаті спецоперації кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з кіберугрупованням BO Team було атаковано вебресурси російських органів влади. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони.

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За його інформацією, внаслідок кіберудару по Ульяновській обласній адміністрації було виведено з ладу два гіпервізори, знищено 10 віртуальних машин та один комп’ютер, виведено з ладу два комутатори та сумарно стерто 20 ТБ даних.

Співрозмовник зазначив, що кібератаці передувала фішингова кампанія, спрямована також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій та місцевого населення.

У результаті спецоперації на сайті адміністрації зʼявилося нібито розпорядження міського голови Ульяновська Олександра Болдакіна із закликом вийти на мітинг "на підтримку СВО". Згодом у місцевих виданнях опублікували повідомлення про "фейк" від імені Болдакіна в результаті кібератаки.

Співрозмовник наголосив, що також унаслідок кіберудару в розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу за контрактом". У даних звітах мешканців Уляновська місцеві посадовці називають "відпрацьовуваними особами".

18 січня хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має стосунок до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії.

29 лютого Українські хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

4 березня кіберфахівці ГУР реалізували чергову спецоперацію проти Росії – у результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міноборони РФ.

3 травня ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного звʼязку у Татарстані.

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