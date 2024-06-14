Хакери військової розвідки здійснили кібератаку на муніципальні сайти Росії – джерело
У результаті спецоперації кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з кіберугрупованням BO Team було атаковано вебресурси російських органів влади. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони.
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За його інформацією, внаслідок кіберудару по Ульяновській обласній адміністрації було виведено з ладу два гіпервізори, знищено 10 віртуальних машин та один комп’ютер, виведено з ладу два комутатори та сумарно стерто 20 ТБ даних.
Співрозмовник зазначив, що кібератаці передувала фішингова кампанія, спрямована також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій та місцевого населення.
У результаті спецоперації на сайті адміністрації зʼявилося нібито розпорядження міського голови Ульяновська Олександра Болдакіна із закликом вийти на мітинг "на підтримку СВО". Згодом у місцевих виданнях опублікували повідомлення про "фейк" від імені Болдакіна в результаті кібератаки.
Співрозмовник наголосив, що також унаслідок кіберудару в розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу за контрактом". У даних звітах мешканців Уляновська місцеві посадовці називають "відпрацьовуваними особами".
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