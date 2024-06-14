Хакеры военной разведки совершили кибератаку на муниципальные сайты России – источник

ГУР (Фото: Офис президента)

В результате спецоперации киберспециалистов Главного управления разведки Министерства обороны совместно с кибергруппировкой BO Team были атакованы веб-ресурсы российских органов власти. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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По его информации, в результате киберудара по Ульяновской областной администрации были выведены из строя два гипервизора, уничтожены 10 виртуальных машин и один компьютер, выведены из строя два коммутатора и суммарно стерто 20 ТБ данных.

Собеседник отметил, что кибератаке предшествовала фишинговая кампания, направленная также против других местных администраций, судебных инстанций и местного населения.

В результате спецоперации на сайте администрации появилось якобы распоряжение городского головы Ульяновска Александра Болдакина с призывом выйти на митинг "в поддержку СВО". Позже в местных изданиях опубликовали сообщение о "фейке" от имени Болдакина в результате кибератаки.

Собеседник подчеркнул, что также в результате киберудара в распоряжении подразделения BO Team оказались отчеты по "обходу кандидатов на военную службу по контракту". В данных отчетах жителей Ульяновска местные чиновники называют "отрабатываемыми лицами".

18 января хакеры украинской группировки Blackjack, предположительно имеющей отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты на всей территории России.

29 февраля Украинские хакеры из IТ Army of Ukraine успешно атаковали крупнейший интернет-портал России Mail.ru. В результате атаки сервис электронной почты полностью прекратил работу.

4 марта киберспециалисты ГУР реализовали очередную спецоперацию против России – в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Минобороны РФ.

3 мая ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане.

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