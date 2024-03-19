Разведка провела ряд кибератак против РФ. ГУР: Могли нанести ущерб на сотни тысяч долларов
В течение последней недели, украинские разведчики и активисты совершили ряд кибератак по объектам России. Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
В разведке отметили, что под ударом украинских хакеров оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют войну против Украины.
В ГУР отчитались о работе в течение недели. Разведчики, в частности:
→ атаковали ресурсы ПАО "Ростелеком" – выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края РФ;
→ получили доступ к системе электронного документооборота властей Белгородской области РФ, осуществили фейковые рассылки 12 000 местных чиновников;
→ атаковали и вывели из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";
→ атаковали и уничтожили информационные ресурсы муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства;
→ атаковали и уничтожили инфраструктуру ЗАО "Томмолоко";
→ захватили и уничтожили серверную инфраструктуру вместе с резервными копиями хостинг-провайдера 1Gb.ru и десятков тысяч обслуживаемых им вебсайтов;
→ вывели из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в Новосибирске.
В разведке подчеркнули, что атаки на Россию в киберпространстве продолжаются.
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