Разведка провела ряд кибератак против РФ. ГУР: Могли нанести ущерб на сотни тысяч долларов

В разведке подчеркнули, что атаки на Россию в киберпространстве продолжаются

Хакерская атака (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

В течение последней недели, украинские разведчики и активисты совершили ряд кибератак по объектам России. Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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В разведке отметили, что под ударом украинских хакеров оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют войну против Украины.

В ГУР отчитались о работе в течение недели. Разведчики, в частности:

→ атаковали ресурсы ПАО "Ростелеком" – выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края РФ;

→ получили доступ к системе электронного документооборота властей Белгородской области РФ, осуществили фейковые рассылки 12 000 местных чиновников;

→ атаковали и вывели из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";

→ атаковали и уничтожили информационные ресурсы муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства;

→ атаковали и уничтожили инфраструктуру ЗАО "Томмолоко";

→ захватили и уничтожили серверную инфраструктуру вместе с резервными копиями хостинг-провайдера 1Gb.ru и десятков тысяч обслуживаемых им вебсайтов;

→ вывели из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в Новосибирске.

В разведке подчеркнули, что атаки на Россию в киберпространстве продолжаются.

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