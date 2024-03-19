Розвідка здійснила низку кібератак проти РФ. ГУР: Могли завдати збитки на сотні тисяч доларів

У розвідці наголосили, що атаки на Росію у кіберпросторі тривають

Хакерська атака (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

Впродовж останнього тижня, українські розвідники та активісти здійснили низку кібератак по обʼєктах Росії. Завдані ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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У розвідці зазначили, що під ударом українських хакерів опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

У ГУР відзвітували щодо роботи упродовж тижня. Розвідники, зокрема:

→ атакували ресурси ПАТ "Ростелеком" — виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;

→ отримали доступ до системи електронного документообігу влади Бєлгородської області РФ, здійснили фейкові розсилки 12 000 місцевих чиновників;

→ атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак";

→ атакували та знищили інформаційні ресурси муніципального бюджетного закладу Старооскольского міського багатогалузевого виробничого об'єднання комунального хазяйства;

→ атакували та знищили інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко";

→ захопили та знищили серверну інфраструктуру разом із резервними копіями хостинг-провайдера 1Gb.ru та десятків тисяч вебсайтів, які він обслуговував;

→ вивели з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у Новосибірську.

У розвідці наголосили, що атаки на Росію у кіберпросторі тривають.

12 березня 2024 року внаслідок дронової атаки найбільший нафтопереробний завод Лукойлу втратив половину потужності. Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що за дроновою атакою стоїть ГУР.

підтвердив, що за дроновою атакою стоїть ГУР. 15 березня кіберфахівці ГУР спричинили збій в онлайн-голосуванні у перший день "президентських виборів" у Росії.

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