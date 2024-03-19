Розвідка здійснила низку кібератак проти РФ. ГУР: Могли завдати збитки на сотні тисяч доларів
Хакерська атака (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

Впродовж останнього тижня, українські розвідники та активісти здійснили низку кібератак по обʼєктах Росії. Завдані ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У розвідці зазначили, що під ударом українських хакерів опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

У ГУР відзвітували щодо роботи упродовж тижня. Розвідники, зокрема:

→ атакували ресурси ПАТ "Ростелеком" — виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;
→ отримали доступ до системи електронного документообігу влади Бєлгородської області РФ, здійснили фейкові розсилки 12 000 місцевих чиновників;
→ атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак";
→ атакували та знищили інформаційні ресурси муніципального бюджетного закладу Старооскольского міського багатогалузевого виробничого об'єднання комунального хазяйства;
→ атакували та знищили інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко";
→ захопили та знищили серверну інфраструктуру разом із резервними копіями хостинг-провайдера 1Gb.ru та десятків тисяч вебсайтів, які він обслуговував;
→ вивели з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у Новосибірську.

У розвідці наголосили, що атаки на Росію у кіберпросторі тривають.

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