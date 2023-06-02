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Кислиця не здивований звірствами Росії. Нагадав про геноцид у Чечні та знищення Грозного

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 07:24
Кислиця не здивований звірствами Росії. Нагадав про геноцид у Чечні та знищення Грозного - Фото
Сергій Кислиця (Фото: EPA)

Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що не був здивований звірствами російських окупантів у Бучі та Маріуполі. Про це він повідомив в інтерв'ю Foreign Policy.

Йому поставили запитання, чи був він здивований насильством Росії у Бучі та Маріуполі — дипломат відповів, що ні, оскільки РФ деградувала за останні 20 років.

Кислиця нагадав про війни проти Чеченської Республіки Ічкерія та звірства росіян на Північному Кавказі.

"Чому ми забуваємо про образи стертого з лиця землі Грозного? Чому ми забуваємо образи траншей, заповнених чеченськими тілами?", — заявив український посол.

ДОВІДКА. Під час першої чеченської війни росіяни влаштували штурм Грозного, який тривав з 31 грудня 1994 року до 6 березня 1995-го. Внаслідок запеклих боїв та російських бомбардувань місто було практично повністю зруйноване. Під час другої чеченської війни в 1999-2000 роках загарбники знову обложили Грозний, фактично стерши місто з лиця землі. Ці бої можна було порівняти зі знищенням Маріуполя чи сирійського Алеппо окупантами Москви. Під час чеченських воєн Росія масово вбивала цивільних у містах та селищах, іноді повністю винищуючи населені пункти.

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Дмитро Гриниченко
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