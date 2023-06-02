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Кислица не удивлен зверствами России. Напомнил о геноциде в Чечне и уничтожении Грозного

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 07:24
Кислица не удивлен зверствами России. Напомнил о геноциде в Чечне и уничтожении Грозного - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что не был удивлен зверствами российских оккупантов в Буче и Мариуполе. Об этом он сообщил в интервью Foreign Policy.

Ему задали вопрос, был ли он удивлен насилием России в Буче и Мариуполе — дипломат ответил, что нет, так как РФ деградировала за последние 20 с лишним лет.
Кислица напомнил о войнах против Чеченской Республики Ичкерия и зверствах россиян на Северном Кавказе. 

"Почему мы забываем об образах стертого с лица земли Грозного? Почему мы забываем образы траншей, заполненных чеченскими телами?", — заявил украинский посол.

СПРАВКА. Во время первой чеченской войны россияне устроили штурм Грозного, который продолжался с 31 декабря 1994 года по 6 марта 1995 года. В результате ожесточенных боев и российских бомбардировок город был практически полностью разрушен. Во время второй чеченской войны в 1999-2000 годах захватчики снова осадили Грозный, фактически стерев город с лица земли. Эти бои можно было сравнить с уничтожением Мариуполя или сирийского Алеппо оккупантами Москвы. Во время чеченских войн Россия массово убивала гражданских в городах и поселках, иногда полностью истребляя населенные пункты.

Читайте также: Кислица обратился к россиянам в ООН на русском словами зама Лаврова: Собирайте манатки 

Дмитрий Гриниченко
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