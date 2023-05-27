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Китай піднімає з дна загиблі в 1941 році військові кораблі Британії заради металу. Лондон: Вандалізм

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 13:48
Китай піднімає з дна загиблі в 1941 році військові кораблі Британії заради металу. Лондон: Вандалізм - Фото
Лінкор HMS Prince of Wales (Фото: UK Royal Navy)

Китай заради металу піднімає з дна потоплені 1941 року британські військові кораблі. У Лондоні це назвали вандалізмом. Про морські роботи китайців на узбережжі Малайзії повідомив портал новин Військово-морського інституту США.

Повідомляється, що операція китайців викликана пошуками металобрухту, алюмінію та латунної арматури — корабель Chuan Hong 68 використав великий днопоглиблювальний кран, щоб зібрати лом з уламків лінкору HMS Prince of Wales (52) та лінійного крейсера HMS Repulse.

Обидва кораблі були потоплені японськими бомбардувальниками 10 грудня 1941 року, за кілька днів після атаки на Перл-Гарбор, внаслідок чого загинуло 840 моряків.

Місце аварії розташоване в розширеній економічній зоні Малайзії. Місцева влада заявила, що розслідує повідомлення про розграбування двох кораблів і виявлення матеріалів на прибережному сміттєзвалищі, які могли належати їм.

У матеріалі повідомляється, що китайці шукають високоякісну сталь, яку використовують для будівництва британських кораблів — її можна було використовувати у виробництві ядерної зброї та її випробуваннях.

Музей Королівського флоту Великої Британії відреагував на роботи китайців, назвавши їх "очевидним вандалізмом".

"Ми засмучені та стурбовані очевидним вандалізмом з метою отримання особистої вигоди. Кораблі позначені як військові могили. Ми засмучені втратою військово-морської спадщини і тим впливом, що чинить цей факт на розуміння історії нашого флоту", — йдеться у заяві.

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Дмитро Гриниченко
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