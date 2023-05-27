Китай поднимает со дна погибшие в 1941 году военные корабли Британии. Лондон: Вандализм

Китай ради металла поднимает со дна потопленные в 1941 году британские военные корабли. В Лондоне это назвали вандализмом. О морских работах китайцев на побережье Малайзии сообщил новостной портал Военно-морского института США.

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Сообщается, что операция китайцев вызвана поисками металлолома, алюминия и латунной арматуры — корабль Chuan Hong 68 использовал большой дноуглубительный кран, чтобы собрать лом с обломков линкора HMS Prince of Wales (52) и линейного крейсера HMS Repulse.

Оба корабля были потоплены японскими бомбардировщиками 10 декабря 1941 года, через несколько дней после атаки на Перл-Харбор, в результате чего погибло 840 моряков.

Место крушения находится в расширенной экономической зоне Малайзии. Местные власти сообщили, что расследуют информацию о разграблении двух кораблей и обнаружении материалов на прибрежной свалке, которые могли принадлежать им.

В материале сказано, что китайцы ищут высококачественную сталь, которую используют для строительства британских кораблей — ее можно было использовать в производстве ядерного оружия и его испытаниях.

Музей Королевского флота Великобритании отреагировал на работы китайцев назвав их "очевидным вандализмом".

"Мы огорчены и обеспокоены очевидным вандализмом с целью получения личной выгоды. Корабли обозначены как военные могилы. Мы расстроены утратой военно-морского наследия и влиянием этого факта на понимание истории нашего флота", — сказано в заявлении.

8 апреля 2023 года Китай начал военные учения по окружению Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой Китайской Республики.

В тот же день республиканец Майкл Маккол заявил, что США могут направить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется КНР. 12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям".

23 апреля МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с заявлениями китайского посла в Париже, который усомнился в принадлежности Крыма к Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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