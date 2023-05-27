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Китай поднимает со дна погибшие в 1941 году военные корабли Британии. Лондон: Вандализм

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27.05.2023, 13:48
Китай поднимает со дна погибшие в 1941 году военные корабли Британии. Лондон: Вандализм - Фото
Линкор HMS Prince of Wales (Фото: UK Royal Navy)

Китай ради металла поднимает со дна потопленные в 1941 году британские военные корабли. В Лондоне это назвали вандализмом. О морских работах китайцев на побережье Малайзии сообщил новостной портал Военно-морского института США.

Сообщается, что операция китайцев вызвана поисками металлолома, алюминия и латунной арматуры — корабль Chuan Hong 68 использовал большой дноуглубительный кран, чтобы собрать лом с обломков линкора HMS Prince of Wales (52) и линейного крейсера HMS Repulse. 

Оба корабля были потоплены японскими бомбардировщиками 10 декабря 1941 года, через несколько дней после атаки на Перл-Харбор, в результате чего погибло 840 моряков.

Место крушения находится в расширенной экономической зоне Малайзии. Местные власти сообщили, что расследуют информацию о разграблении двух кораблей и обнаружении материалов на прибрежной свалке, которые могли принадлежать им.

В материале сказано, что китайцы ищут высококачественную сталь, которую используют для строительства британских кораблей — ее можно было использовать в производстве ядерного оружия и его испытаниях. 

Музей Королевского флота Великобритании отреагировал на работы китайцев назвав их "очевидным вандализмом".

"Мы огорчены и обеспокоены очевидным вандализмом с целью получения личной выгоды. Корабли обозначены как военные могилы. Мы расстроены утратой военно-морского наследия и влиянием этого факта на понимание истории нашего флота", — сказано в заявлении. 

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Дмитрий Гриниченко
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Вторая мировая войнаВеликобританияКитайфлотАзия
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