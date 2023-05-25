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Китаю та Бразилії пояснили: Київ не буде говорити з Москвою до виведення військ РФ – Єрмак

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25.05.2023, 20:50
Китаю та Бразилії пояснили: Київ не буде говорити з Москвою до виведення військ РФ – Єрмак - Фото
Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Представникам Китаю та Бразилії пояснили, Україна не буде вести переговори з Росією, поки російські війська перебувають на українській території. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Єрмак розповів, що для представника президента Бразилії Селсу Аморіма та для спецпредставника лідера Китаю Лі Хуея були проведені брифінги щодо ситуації в Україні.

"Брифінг для спецпредставника Китаю складався з п'яти частин – це ситуація на фронті й чому ми вважаємо, що ми в змозі перемогти у війні з Росією, це наші депортовані діти, це санкції та в яких конкретно сферах вони можуть бути, а також "зернова ініціатива" й енергетика", – повідомив глава ОП.

За словами Єрмака, він пояснив представникам Китаю та Бразилії, що оскільки війна йде на території України, основою врегулювання має бути український план.

Їм розповіли, що Україна проти медіації, оскільки вже є негативний досвід "нормандського формату".

"Формат Саміту миру зовсім інший. Ми готові працювати з цивілізованими країнами, які поважають нашу територіальну цілісність. Адже все дуже просто і прозоро, і без жодних підкилимних розмов. Ви поважаєте нашу територіальну цілісність? – Ок. Суверенітет? – Ок. Тоді ось наш план. Ми з вами готові все обговорювати", – сказав Єрмак.

Він додав, що потрібно виробити спільний план світової спільноти, якій небайдужа війна в Україні, небайдужий геноцид українського народу та пов'язані з війною кризи.

"Я пояснив китайському та бразильському посланцям: що немає такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво говорити з росіянами – доки в нас стоять війська РФ. Її не існує. Усі люди, які перебувають в Україні після 24 лютого, зробили для себе вибір. Дуже важливо, що вони побачили, що ми боротимемося до кінця, не зупинимося", – сказав глава ОП.

Наталія Медведєва
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