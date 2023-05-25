Китаю и Бразилии объяснили: Киев не будет говорить с Москвой до вывода войск РФ – Ермак

Представителям Китая и Бразилии объяснили, Украина не будет вести переговоры с Россией, пока российские войска находятся на украинской территории. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Интерфакс-Украина.

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Ермак рассказал, что для представителя президента Бразилии Селсу Аморима и для спецпредставителя лидера Китая Ли Хуэйя были проведены брифинги по ситуации в Украине.

"Брифинг для спецпредставителя Китая состоял из пяти частей – это ситуация на фронте и почему мы считаем, что мы можем победить в войне с Россией, это наши депортированные дети, это санкции и в каких конкретно сферах они могут быть, а также "зерновая инициатива" и энергетика", – сообщил глава ОП.

По словам Ермака, он объяснил представителям Китая и Бразилии, что поскольку война идет на территории Украины, основой урегулирования должен быть украинский план.

Им рассказали, что Украина против медиации, поскольку уже есть негативный опыт "нормандского формата".

"Формат Саммита мира совсем другой. Мы готовы работать с цивилизованными странами, уважающими нашу территориальную целостность. Ведь все очень просто и прозрачно, и без всяких подковерных разговоров. Вы уважаете нашу территориальную целостность? – Ок. Суверенитет? – Ок. Тогда вот наш план. Мы с вами готовы все обсуждать", – сказал Ермак.

Он добавил, что нужно выработать общий план мирового сообщества, которому небезразлична война в Украине, небезразличен геноцид украинского народа и связанные с войной кризисы.

"Я объяснил китайскому и бразильскому посланникам: нет такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство говорить с россиянами – пока у нас стоят войска РФ. Ее не существует. Все люди, которые находятся в Украине после 24 февраля, сделали выбор. Очень важно, что они увидели, что мы будем бороться до конца, не остановимся", – сказал глава ОП.

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