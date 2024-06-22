Клімкін: Глобальний південь не проросійський і не проукраїнський. Він як Китай
Глобальний південь не варто оцінювати як проросійський або проукраїнський, у цьому питанні він живе у своїй системі координат. Про це LIGA.net у YouTube заявив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін.
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За його словами, Україна недостатньо робила на просторі "не західному" через нестачу стратегічного бачення, грошей, інтелектуального потенціалу тощо.
Клімкін заявив, що в України існує "небезпечна спокуса вважати, що якби останні роки ми робили б більше в цьому напрямку, то Глобальний південь був би до нас набагато прихильнішим".
"Вони живуть у своїй системі координат. Вони не є проросійськими, і, звичайно, не є проукраїнськими", – запевнив ексміністр.
Говорячи про участь країн Глобального півдня у Саміті миру, Клімкін сказав, що вони роблять це через власну вигоду. Таким чином події та заходи щодо російсько-української війни оцінює Китай.
На його думку, Україні слід приділяти більше уваги та вкладати більше зусиль для співпраці з Глобальним півднем.
- 15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.
- Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.
- 20 червня Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, однак вже відомо про плани росіян щодо спроб зриву заходу.
- Другий Саміт миру може відбутися в одній з країн Глобального півдня, Україна на цьому наполягає, заявив глава МЗС Кулеба.
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