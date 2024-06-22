Клімкін: Глобальний південь не проросійський і не проукраїнський. Він як Китай

Ексміністр закордонних справ заявив, що Україні слід приділяти більше уваги та вкладати більше зусиль для співпраці з Глобальним півднем

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Глобальний південь не варто оцінювати як проросійський або проукраїнський, у цьому питанні він живе у своїй системі координат. Про це LIGA.net у YouTube заявив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

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За його словами, Україна недостатньо робила на просторі "не західному" через нестачу стратегічного бачення, грошей, інтелектуального потенціалу тощо.

Клімкін заявив, що в України існує "небезпечна спокуса вважати, що якби останні роки ми робили б більше в цьому напрямку, то Глобальний південь був би до нас набагато прихильнішим".

"Вони живуть у своїй системі координат. Вони не є проросійськими, і, звичайно, не є проукраїнськими", – запевнив ексміністр.

Говорячи про участь країн Глобального півдня у Саміті миру, Клімкін сказав, що вони роблять це через власну вигоду. Таким чином події та заходи щодо російсько-української війни оцінює Китай.

На його думку, Україні слід приділяти більше уваги та вкладати більше зусиль для співпраці з Глобальним півднем.

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

20 червня Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, однак вже відомо про плани росіян щодо спроб зриву заходу.

Другий Саміт миру може відбутися в одній з країн Глобального півдня, Україна на цьому наполягає, заявив глава МЗС Кулеба.

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