Климкин: Глобальный юг не пророссийский и не проукраинский. Он как Китай

Эксминистр иностранных дел заявил, что Украине следует уделять больше внимания и прилагать больше усилий для сотрудничества с Глобальным югом

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Глобальный юг не следует оценивать как пророссийский или проукраинский, в этом вопросе он живет в своей системе координат. Об этом LIGA.net в YouTube заявил министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин.

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По его словам, Украина недостаточно делала на пространстве "не западном" из-за нехватки стратегического видения, денег, интеллектуального потенциала и т.д.

Климкин заявил, что у Украины существует "опасный соблазн считать, что если бы последние годы мы делали бы больше в этом направлении, то Глобальный юг был бы нам намного благосклоннее".

"Они живут в своей системе координат. Они не пророссийские, и, конечно, не проукраинские", – заверил эксминистр.

Говоря об участии стран Глобального юга в Саммите мира, Климкин сказал, что они делают это по собственной выгоде. Таким образом, события и мероприятия по российско-украинской войне оценивает Китай.

По его мнению, Украине следует уделять больше внимания и прилагать больше усилий для сотрудничества с Глобальным югом.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной – Россию на него не пригласили.

Впоследствии появился полный текст коммюнике : о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

20 июня Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, однако уже известно о планах россиян по попыткам срыва мероприятия.

Второй саммит мира может состояться в одной из стран глобального юга, Украина на этом настаивает, заявил глава МИД Кулеба.

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