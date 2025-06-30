Клімкін назвав три причини, чому Трамп ударив по ядерних об'єктах Ірану

Трамп зрозумів, що послаблення санкцій та інших "пряників" для іранців не вистачить

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

США без атаки по ядерних об'єктах могли дотиснути Іран і домовитися про підписання ядерної угоди, нехай і не на ідеальних умовах. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі LIGA.net.

"У них є важелі – як публічні, так і непублічні", – вважає Клімкін.

Однак президент США внаслідок "складних міркувань всередині" вирішив, що йому потрібно, по-перше, зберігати баланс з Ізраїлем і з проізраїльськими фракціями серед своїх прихильників. Особливо серед свого фан-клубу. По-друге, Трампу було потрібно продемонструвати те, що він називає силою.

"Він любить казати про мир через силу. Ця ідея для нього була дуже важлива, оскільки його почали тролити не тільки в медіа стосовно слабкості його підходу", – зазначив Клімкін.

Третій момент – Трамп, імовірно, зрозумів, що швидко досягти результатів з іранцями без підняття ставок не вдасться. Особливо в його концепції "батогів та пряників". Дати грошей та зменшити санкції виявилося недостатньо для того, щоб іранці відмовилися від збагачення урану.

"Іранці знали про удар, це очевидно. Вони вивезли не тільки збагачений уран, вони вивезли значну частину обладнання. Чи це дозволяє їм продовжувати ефективно зараз свою ядерну програму? Поки що питання. Чи зруйнована ядерна програма? Більшість серйозних фахівців кажуть, що ні, але їй завдано дуже значної шкоди. І ця значна шкода відтерміновує мінімум на пару років іранську програму", – зазначив Клімкін.

За його словами, після атаки деякі клани та угруповання всередині іранського режиму можуть взяти курс на створення обмеженої кількості ядерних зарядів в максимально швидкі терміни.

Разом із тим режим Ірану наразі послаблений і США разом з Ізраїлем повинні й надалі тримати напругу.