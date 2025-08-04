Клімкін: Відповідь Трампа на пост Медведєва – це не про ескалацію, а про "розвод"

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розгорнути два атомні човни у бік Росії – це його відповідь на небажання російського диктатора Володимира Путіна сумлінно вести переговори, а не ескалація ситуації. Таку думку висловив міністр закордонних справ (2014–2019) Павло Клімкін у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

Як зазначив дипломат, американський президент не вважає за потрібне розмовляти із заступником голови російської Ради безпеки Дмитром Медведєвим, його цікавить тільки діалог із Путіним. Тому заяву колишнього президента Росії він сприйняв як образу та сигнал, що російський диктатор намагається його обдурити.

"Путін в розумінні Трампа може говорити що захоче. А от всі інші спектаклі влаштовувати не повинні. Тому що Трамп вважає це фундаментальною неповагою, а головне – "розводом". Тому він дуже правильно відповів, адже він чудово розуміє, що це частина саме путінського "розводу"", – сказав Клімкін.

На думку дипломата, своїм рішенням про передислокацію атомних субмарин президент США показав, що не толеруватиме погрози та брехню представників Кремля.

"Це не про ескалацію, а про розуміння, що якщо йдеться про "розвод", то можна отримати відповідь", – сказав Клімкін.

Дипломат вважає, що ситуація не повинна вийти з-під контролю, але повністю не відкинув ймовірність такого розвитку подій.

"Трамп сам по собі не боїться ескалації, для нього це нормальна реальність – так вести переговори. Це не означає, що він хоче довести світ до ядерної війни – він не хоче. Він, як і раніше, хоче домовитися з Путіним, але не на путінських умовах", – вважає Клімкін.