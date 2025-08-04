Климкин: Ответ Трампа на пост Медведева – это не эскалация, а "развод"

Дипломат считает, что президент США все еще хочет договориться с Путиным

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа развернуть две атомные подводные лодки в сторону России – это его ответ на нежелание российского диктатора. Владимира Путина добросовестно вести переговоры, а не эскалировать ситуацию. Такое мнение высказал министр иностранных дел (2014–2019) Павел Климкин в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

Как отметил дипломат, американский президент не считает нужным разговаривать с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, его интересует только диалог с Путиным. Поэтому заявление бывшего президента России он воспринял как оскорбление и сигнал о том, что российский диктатор пытается его обмануть.

"Путин, в понимании Трампа, может говорить что угодно. А все остальные не должны устраивать подобных спектаклей. Потому что Трамп считает это фундаментальным неуважением, а главное – "разводом". Поэтому он ответил очень правильно, потому что он прекрасно понимает, что это часть именно путинского "развода"", – сказал Климкин.

По мнению дипломата, своим решением о передислокации атомных субмарин президент США показал, что не будет терпеть угрозы и ложь со стороны представителей Кремля.

"Это не об эскалации, а о понимании того, что если речь идет о "разводе", то можно получить ответ", – сказал Климкин.

Дипломат считает, что ситуация не должна выйти из-под контроля, но полностью не исключил вероятность такого развития событий.

"Трамп сам по себе не боится эскалации, для него это нормальная реальность – так вести переговоры. Это не значит, что он хочет довести мир до ядерной войны – он этого не хочет. Он, как и прежде, хочет договориться с Путиным, но не на путинских условиях", – считает Климкин.