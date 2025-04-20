Колишні члени команди Трампа написали листа, у якому назвали його "деспотом"

Республіканці, демократи й незалежні розкритикували Трампа за "політичні переслідування" посадовців, які "не є лояльними" президенту

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Понад сотня впливових республіканців, демократів і незалежних, серед яких є представники першої адміністрації Дональда Трампа, оприлюднили відкритий лист, у якому різко розкритикували президента, назвавши його "деспотом".

Підписанти засудили прохання Трампа до прокуратури про перевірку колишніх чиновників, яких він вважав "нелояльними". Вони наголосили, що величезна влада президента не може бути використана для особистої помсти.

"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу двох президентських указів від 9 квітня 2025 року, спрямованих проти Кріса Кребса та Майлза Тейлора — колишніх посадовців у сфері національної безпеки, які служили інтересам американського народу. Ці дії є тривожним знаком зловживання владою — використанням державних інституцій для особистої розправи з окремими людьми", — йдеться в листі.

Автори звернення закликали Трампа негайно скасувати свої укази, а його підлеглих — не виконувати накази, що підривають їхню присягу, політизують діяльність відомств і порушують основи Конституції.

Звернення було написано у відповідь на два укази Трампа від 9 квітня. Ці документи стосувалися Крістофера Кребса, який відповідав за безпеку президентських виборів 2020 року, та Майлза Тейлора, який очолював апарат Міністерства внутрішньої безпеки під час першого терміну Трампа. Обидва раніше відкрито критикували президента США.

Серед інших заходів Трамп наказав генеральній прокурорці Пем Бонді й очільниці Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем провести розслідування проти колишніх чиновників і доповісти про результати в Білий дім.

"Незалежно від партійної приналежності, кожен американець має відкинути ідею, що величезну владу президента можна використовувати для особистої помсти. Такі дії скоріше можна очікувати від королівського деспота, а не від обраного лідера конституційної республіки. Це шлях до автократії, а не демократії", — зазначили підписанти.

Лист підписали 118 посадовців.

3 квітня 2025 року стало відомо, що Трамп вирішив звільнити кількох працівників Ради національної безпеки після того, як відома американська конспірологиня Лора Лумер заявила про їхню "нелояльність".

Наступного дня з'ясувалося, що було звільнено очільника Агентства національної безпеки та кіберкомандування генерала Тімоті Хоу.