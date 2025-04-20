Бывшие члены команды Трампа написали письмо, в котором назвали его "деспотом"

Республиканцы, демократы и независимые раскритиковали Трампа за "политические преследования" должностных лиц, "не лояльных" президенту

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Более сотни влиятельных республиканцев, демократов и независимых, среди них есть представители первой администрации Дональда Трампа, обнародовали открытое письмо, в котором резко раскритиковали президента, назвав его "деспотом".

Подписавшиеся осудили просьбу Трампа к прокуратуре о проверке бывших чиновников, которых он считал "нелояльными". Они подчеркнули, что огромная власть президента не может быть использована для личной мести.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу двух президентских указов от 9 апреля 2025 года, направленных против Криса Кребса и Майлза Тейлора – бывших должностных лиц в сфере национальной безопасности, которые служили интересам американского народа. Эти действия являются тревожным знаком злоупотребления властью – использованием государственных институтов для личной расправы с отдельными людьми", – говорится в письме.

Авторы обращения призвали Трампа немедленно отменить свои указы, а его подчиненных — не выполнять приказы, подрывающие их присягу, политизирующие деятельность ведомств и нарушающие основы Конституции.

Обращение было написано в ответ на два указа Трампа от 9 апреля. Эти документы касались Кристофера Кребса, отвечавшего за безопасность президентских выборов 2020 года, и Майлза Тейлора, возглавлявшего аппарат Министерства внутренней безопасности во время первого срока Трампа. Оба ранее открыто критиковали президента США.

Среди других мер Трамп приказал генеральному прокурору Пэм Бонди и руководительнице Министерства внутренней безопасности Кристи Ноем провести расследование против бывших чиновников и доложить о результатах в Белый дом.

"Независимо от партийной принадлежности, каждый американец должен отвергнуть идею, что огромную власть президента можно использовать для личной мести. Такие действия скорее можно ожидать от королевского деспота, а не от избранного лидера конституционной республики. Это путь к автократии, а не демократии", — отметили подписанты.

Письмо подписали 118 чиновников.

3 апреля 2025 стало известно, что Трамп решил уволить нескольких работников Совета национальной безопасности после того, как известный американский конспиролог Лора Лумер заявила об их "нелояльности".

На следующий день выяснилось, что был уволен глава Агентства национальной безопасности и киберкомандования генерал Тимоти Хоу.