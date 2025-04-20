Бывшие члены команды Трампа написали письмо, в котором назвали его "деспотом"
Более сотни влиятельных республиканцев, демократов и независимых, среди них есть представители первой администрации Дональда Трампа, обнародовали открытое письмо, в котором резко раскритиковали президента, назвав его "деспотом".
Подписавшиеся осудили просьбу Трампа к прокуратуре о проверке бывших чиновников, которых он считал "нелояльными". Они подчеркнули, что огромная власть президента не может быть использована для личной мести.
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу двух президентских указов от 9 апреля 2025 года, направленных против Криса Кребса и Майлза Тейлора – бывших должностных лиц в сфере национальной безопасности, которые служили интересам американского народа. Эти действия являются тревожным знаком злоупотребления властью – использованием государственных институтов для личной расправы с отдельными людьми", – говорится в письме.
Авторы обращения призвали Трампа немедленно отменить свои указы, а его подчиненных — не выполнять приказы, подрывающие их присягу, политизирующие деятельность ведомств и нарушающие основы Конституции.
Обращение было написано в ответ на два указа Трампа от 9 апреля. Эти документы касались Кристофера Кребса, отвечавшего за безопасность президентских выборов 2020 года, и Майлза Тейлора, возглавлявшего аппарат Министерства внутренней безопасности во время первого срока Трампа. Оба ранее открыто критиковали президента США.
Среди других мер Трамп приказал генеральному прокурору Пэм Бонди и руководительнице Министерства внутренней безопасности Кристи Ноем провести расследование против бывших чиновников и доложить о результатах в Белый дом.
"Независимо от партийной принадлежности, каждый американец должен отвергнуть идею, что огромную власть президента можно использовать для личной мести. Такие действия скорее можно ожидать от королевского деспота, а не от избранного лидера конституционной республики. Это путь к автократии, а не демократии", — отметили подписанты.
Письмо подписали 118 чиновников.
- 3 апреля 2025 стало известно, что Трамп решил уволить нескольких работников Совета национальной безопасности после того, как известный американский конспиролог Лора Лумер заявила об их "нелояльности".
- На следующий день выяснилось, что был уволен глава Агентства национальной безопасности и киберкомандования генерал Тимоти Хоу.