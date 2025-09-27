Колишній євродепутат брав хабарі від екснардепа Волошина за проросійські заяви в Європарламенті

Гілл зізнався в отриманні хабарів в обмін на проросійські заяви, коли був членом Європарламенту

Олег Волошин (Фото: пресслужба ОПЗЖ)

Колишній лідер партії Reform UK в Уельсі Натан Гілл визнав, що отримував хабарі від українського екснардепа Олега Волошина в обмін на проросійські заяви, будучи депутатом Європейського парламенту. Про це повідомляє Politico.

Гілл визнав, що отримував гроші за проросійські заяви від Олега Волошина, колишнього українського нардепа від ОПЗЖ, на якого США наклали санкції за співпрацю з Кремлем.

26 вересня Гілл визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення в корупції, вчиненій між груднем 2018-го та липнем 2019 року, і, за словами його адвоката, може отримати тюремний строк.

Прокурор Марк Гейвуд заявив у суді, що листування WhatsApp між Гіллом і Волошиним містить домовленості, за якими тодішній євродепутат мав ставити відповідні питання в парламенті, контактувати з високопосадовцями Єврокомісії, робити заяви та організовувати заходи.

Згідно з обвинуваченням, Гілл також організовував участь євродепутатів у програмах телеканалу "112 Україна", який було закрито у 2021 році в межах санкцій проти його власника, проросійського бізнесмена Тараса Козака.

Гілл був депутатом Європарламенту з липня 2014-го до січня 2020 року від партії UKIP, а згодом від партії Brexit – до того, як Британія вийшла з ЄС.

Він вийшов із Reform UK у травні 2021 року після невдалої спроби обратися до парламенту Вельсу.