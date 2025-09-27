Гилл признался в получении взяток в обмен на пророссийские заявления, когда был членом Европарламента

Олег Волошин (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Бывший лидер партии Reform UK в Уэльсе Натан Гилл признал, что получал взятки от украинского экс-нардепа Олега Волошина в обмен на пророссийские заявления, будучи депутатом Европейского парламента. Об этом сообщает Politico.

Гилл признал, что получал деньги за пророссийские заявления от Олега Волошина, бывшего украинского нардепа от ОПЗЖ, на которого США наложили санкции за сотрудничество с Кремлем.

26 сентября Хилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в коррупции, совершенной между декабрем 2018-го и июлем 2019 года, и, по словам его адвоката, может получить тюремный срок.

Прокурор Марк Гейвуд заявил в суде, что переписка WhatsApp между Гиллом и Волошиным содержит договоренности, по которым тогдашний евродепутат должен был ставить соответствующие вопросы в парламенте, контактировать с высокопоставленными чиновниками Еврокомиссии, делать заявления и организовывать мероприятия.

Согласно обвинению, Хилл также организовывал участие евродепутатов в программах телеканала "112 Украина", который был закрыт в 2021 году в рамках санкций против его владельца, пророссийского бизнесмена Тараса Козака.

Хилл был депутатом Европарламента с июля 2014-го по январь 2020 года от партии UKIP, а затем от партии Brexit – до того, как Британия вышла из ЕС.

Он вышел из Reform UK в мае 2021 года после неудачной попытки избраться в парламент Уэльса.