Генерал Донахью наголосив, що НАТО не лише готове до швидкої нейтралізації Калінінграда, а й уже має розроблені плани

Калінінград (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

Сили НАТО разом з армією США мають можливість оперативно нейтралізувати регіон Калінінградської області Росії в найкоротші терміни. Про це говорить командир армії США в Європі та Африці й командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донахью, передає Defense News.

За словами Донахью, союзники США разом із союзниками по НАТО розпочинають реалізацію плану "Лінія стримування східного флангу".

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Він спрямований на посилення земельних можливостей і підвищення взаємодії оборонної промисловості країн Альянсу. План покликаний протистояти загрозам з боку Росії і забезпечити глобальне стримування.

"Ми знаємо, що нам потрібно розробити, і приклад, який ми використовуємо, – це стримування з землі. Наземна ділянка стає не менш важливою, а навпаки – дедалі важливішою. Зараз можна зруйнувати зони A2AD (зони обмеженого доступу та маневру. – Ред.) із землі. Зараз можна контролювати море з землі. Усе це ми спостерігаємо в Україні", – уточнив генерал.

Донахью як приклад навів Калінінградську область, яка оточена з усіх боків країнами НАТО.

За його словами, тепер в армії НАТО є можливість "нейтралізувати регіон із землею в терміни, які раніше здавалися неможливими, – швидше, ніж будь-коли раніше".

"Ми вже планували це і вже все розробили. Проблема маси та імпульсу, яку представляє Росія... Ми розробили можливості, щоб зупинити цю проблему маси та імпульсу", – розповів він.

План також включає систему для обміну даними. НАТО вже придбало таку систему, говорить Донахью, маючи на увазі Maven Smart System – платформу штучного інтелекту, яка обробляє величезні масиви даних і допомагає військовим командирам швидко приймати рішення.

Також генерал додав, що в НАТО хочуть, аби всі системи були з можливістю опціонального управління людиною, чи то ППО, чи то системи дальнього вогню.

"Ми хочемо, щоб це була єдина система з можливістю як пілотованого, так і безпілотного управління, здатна використовувати боєприпаси з будь-якої країни", – сказав він.

Крім того, армія НАТО прагне знизити вартість озброєнь.

"Як правило, що б ви не обстрілювали, незалежно від вашої системи зброї чи боєприпасів, можливо, іншого супротивника, це має бути дешевше, ніж те, що ви обстрілюєте", – заявив Донахью.