Генерал Донахью отметил, что НАТО не только готово к быстрой нейтрализации Калининграда, но и уже имеет разработанные планы

Калиниград (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

Силы НАТО вместе с армией США имеют возможность оперативно нейтрализовать регион Калининградской области России в кратчайшие сроки. Об этом говорит командир армии США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью, передает Defense News.

По словам Донахью, союзники США вместе с союзниками по НАТО начинают реализацию плана "Линия сдерживания восточного фланга".

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Он направлен на усиление земельных возможностей и повышение взаимодействия оборонной промышленности стран Альянса. План призван противостоять угрозам со стороны России и обеспечить глобальное стримирование.

"Мы знаем, что нам нужно разработать, и пример, который мы используем, – это сдерживание с земли. Наземный участок становится не менее важным, а наоборот – все более важным. Сейчас можно разрушить зоны A2AD (зоны ограниченного доступа и маневра. – Ред.) с земли. Сейчас можно контролировать море с земли. Все это мы наблюдаем в Украине", – уточнил генерал.

Донахью в качестве примера привел Калининградскую область, которая окружена со всех сторон странами НАТО.

По его словам, теперь у армии НАТО есть возможность "нейтрализовать регион с землей в сроки, которые раньше казались невозможными, – быстрее, чем когда-либо прежде".

"Мы уже планировали это и уже все разработали. Проблема массы и импульса, которую представляет Россия... Мы разработали возможности, чтобы остановить эту проблему массы и импульса", – рассказал он.

План также включает систему для обмена данными. НАТО уже приобрело такую систему, говорит Донахью, имея в виду Maven Smart System – платформу искусственного интеллекта, которая обрабатывает огромные массивы данных и помогает военным командирам быстро принимать решения.

Также генерал добавил, что в НАТО хотят, чтобы все системы были с возможностью опционального управления человеком, будь то ПВО или системы дальнего огня.

"Мы хотим, чтобы это была единая система с возможностью как пилотируемого, так и беспилотного управления, способная использовать боеприпасы из любой страны", – сказал он.

Кроме того, армия НАТО стремится снизить стоимость вооружений.

"Как правило, что бы вы ни обстреливали, независимо от вашей системы оружия или боеприпасов, возможно, другого противника, это должно быть дешевле, чем то, что вы обстреливаете", – заявил Донахью.